Constănţeancă tâlhărită

Lucrătorii Secţiei 2 Poliţie Constanţa au fost solicitaţi să intervină la sfârşitul săptămânii trecute, pe bulevardul Tomis, unde o femeie a fost tâlhărită. Poliţiştii au stabilit că în timp ce mergea spre casă, o constănţeancă de 62 de ani a fost agresată de doi adolescenţi, care i-au smuls cercelul din urechea dreaptă. Femeia a început să ţipe după ajutor, agresorii au fugit, iar un bărbat care se afla în zonă a sunat la 112. În scurt timp, în urma descrierii făcute, oamenii legii au reuşit să îi prindă de atacatori. Ei au fost identificaţi ca fiind Ciprian C., de 15 ani şi Marius C., de 17 ani. Conform anchetatorilor, Marius C. a fost reţinut şi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa cu propunere de arestare, preventivă pentru comiterea infracţiunii de tâlhărie, iar Ciprian C. este cercetat în libertate.