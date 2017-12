Constănțeanul Alin Larion, noul președinte al Federației Române Sportul pentru Toți

Fostul atlet constănțean Alin Larion, care la ora actuală activează ca antrenor la CS Farul Constanța și la Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru“ Constanța, dar este și profesor universitar la Facultatea de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității „Ovidius” Constanța, este noul președinte al Federației Române Sportul pentru Toți (FRSPT). El a fost ales pentru un mandat de patru ani, după ce în ultimii opt ani fusese vicepreședinte al FRSPT. Un alt constănțean, Aidîn Ablez, președinte al Asociației Județene Sportul pentru Toți Constanța, și-a păstrat funcția de membru al Biroului Federal FRSPT.

„Activez de mulți ani la Sportul pentru Toți, am lucrat și la Direcția Județeană pentru Sport Constanța, iar acum 10-15 ani am organizat câteva activități sportive pe plajă și mi s-a propus să mă alătur federației. Am avut două mandate de patru ani ca vicepreședinte al federației, iar la un moment dat mai multe asociații județene și-au exprimat dorința de a mă sprijini la președinție. Avem cam 32 de asociații județene care funcționează bine și foarte bine, în rest sunt ceva probleme. Noi încercăm să le revigorăm, ca ele să intre pe făgașul normal, pentru că asociațiile județene trebuie să organizeze toate activitățile sportive de masă din județul respectiv.

De altfel, această revigorare a asociațiilor județene este și primul meu obiectiv în calitatea de președinte ales al federației. Încercăm să facem asta prin sprijin regional, respectiv lucrurile bune făcute de o asociație să fie preluate și de cele din județele vecine. Apoi dorim să ne implicăm mai mult în activitățile de mișcare organizate în țară, care printr-un marketing bine făcut să fie cunoscute la nivelul întregii țări. De exemplu, în septembrie vom organiza pentru a treia oară Săptămâna Europeană a Sportului, în care au fost implicați în activități sportive peste 20.000 de oameni, dar asta înseamnă destul de puțin. Ideal ar fi ca activitățile pe plan local să aibă continuitate, să fie organizate mai des. De asemenea, în SPT au intrat de curând și activitățile destinate persoanelor cu dizabilități.

Îmi doresc să lucrăm cât mai bine în echipă, așa cum s-a lucrat și până acum. Îmi doresc să ne popularizăm cât mai bine activitatea în mass-media, pentru că, de exemplu, nu avem încă o televiziune care să devină partener al federației”, a declarat Alin Larion.

Cei cinci vicepreședinți ai FRSPT sunt Constantin Vlașcu (Vîlcea), Cristiana Drăgan (Călărași), Mihai Androhovici (Suceava), Gynetta Vâmvu (Iași) și Ioan Strujan (Botoșani).