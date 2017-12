Constănţeanul care şi-a incendiat concubina îşi hărţuia sexual fiicele vitrege

Pe rolul Tribunalului Constanţa s-a aflat ieri, dosarul în care Stelian Preda este judecat pentru tentativă de omor deosebit de grav şi distrugere. Magistraţii au audiat-o pe Doina Diaconu, fosta concubină a lui Preda, constănţeanul care a stropit-o pe femeie cu benzină şi i-a dat foc în plină stradă, anul acesta pe 20 mai. „Mă bătea şi pe mine şi pe fetele mele, le-a făcut avansuri sexuale şi m-a ameninţat mereu cu moartea. Într-o zi mi-a spus că dacă fetele mele nu acceptă să aibă relaţii sexuale cu el, le dă la ţigani. De atîta bătaie m-am săturat şi am decis să plec la alt bărbat, pentru liniştea copiilor!”, a declarat ieri, Doina Diaconu completului de judecată. Femeia a adăugat că, înainte de Paşte cu două săptămîni, Preda a venit la taraba la care lucra şi i-a stropit ziarele cu benzină, ameninţînd-o că le dă foc. Nu şi-a dus planul la capăt deoarece l-a văzut pe paznicul de la policlinică şi a renunţat. „Mi-a cerut de mai multe ori să ne împăcăm, m-a ameninţat că mă omoară dacă nu revin acasă...!”, a mai declarat femeia. Preda şi-a pus în aplicare ameinţările pe 20 mai, cînd a venit din nou la locul de muncă al fostei concubine şi s-a certat cu ea. La un moment dat, bărbatul a scos o sticlă cu benzină, a stropit-o şi apoi i-a dat foc cu bricheta. Imediat ce a văzut flăcările, a fugit mîncînd pămîntul. Oamenii din jur au sărit şi au ajutat-o să stingă focul ce îi cuprinsese faţa, părul toracele şi mîinile. „Am fost de cîteva ori la Poliţie, la Secţia 3 şi am reclamat verbal ce mi se întîmplă, însă poliţistul mi-a zis să vin cu fapte, nu cu vorbe!”, a adăugat Doina Diaconu. Instanţa l-a audiat şi pe bărbatul care a ajuns primul la femeia în flăcări: „Am ieşit din alimentară şi am văzut cum doamna de la ziare se certa cu un bărbat, era evident că se cunosc, erau împreună în spatele tarabei. Ea voia să fugă, dar nu putea. De la distanţa de opt metri unde stăteam eu, am observat că bărbatul a scos o sticlă cu un lichid galben, a stropit-o, i-a dat foc cu o brichetă şi a fugit, fără să îi acorde nici un fel de ajutor. Femeia s-a aruncat cu faţa în jos pe asfalt şi eu am stins flăcările cu ceaiul pe care îl aveam într-o sticlă cumpărată din magazin!”. Bărbatul a sunat la ambulanţă şi Doina Diaconu a fost transportată la spital, unde a fost diagnosticat cu arsuri de gradele II şi III pe 30% din suprafaţa corpului. Preda a fost depistat, după două zile de căutări, în satul Conacu unde se ascunsese în casa unor rude. Bărbatul şi-a recunoscut vina şi a povestit că gelozia i-a întunecat mintea pentru că îşi dorea familia înapoi. Medicul legist a stabilit că femeia a avut nevoie de 45 de zile de îngrijiri medicale pentru a-şi vindeca rănile provocate de arsuri. Următoarea înfăţişare va fi pe 31 octombrie.