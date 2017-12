Constănţeanul Cosmin Simion a devenit campion mondial de juniori la kaiac-canoe

Gustul amar lăsat de seniori la Campionatele Europene de kaiac-canoe, unde România a reuşit contraperformanţa de a nu obţine nicio medalie pentru prima oară în istoria acestui sport, este uşor-uşor îndulcit de juniori. Sportul lui Patzaichin are viitor, iar mărturie stau rezultatele excepţionale obţinute de sportivii tricolori în cadrul întrecerilor internaţionale. Patru medalii pentru juniori la Campionatele Europene din Polonia (16-19 iulie) şi trei medalii la Campionatul Mondial din Rusia, încheiat duminică, la Moscova. Printre ele s-au numărat şi două medalii de aur, obţinute de echipajul de canoe 4 pe distanţa de 1.000 m, echipaj din care face parte şi constănţeanul Cosmin Simion. După succesul de la Poznan (Polonia), unde a urcat pe prima treaptă a podiumului alături de Paul Pricop, Andrei Liferi şi Adi Grozuţă, sportivul legitimat la LPS “Nicolae Rotaru” (director Andrei Szemerjai) s-a încoronat la Moscova şi cu titlul mondial, obţinut în cadrul aceleiaşi probe. Echipajul României a fost cronometrat cu 3 minute, 36 de secunde şi 738 de miimi, fiind urmat pe podium de echipajul Ucrainei şi cel al Rusiei. „Nu a fost uşor să concurăm la două competiţii atît de importante într-un interval de timp atît de scurt. Am visat la aceste două titluri şi mă bucur mult că am reuşit să obţin aceste medalii. Sper pe viitor la performanţe mai bune şi în proba de la individual”, a declarat Cosmin Simion, care s-a clasat pe locul 7 la C1x 1.000 m. „Sînt două performanţe foarte mari, obţinute în decursul a doar două săptămîni. Anul acesta cele două întreceri s-au desfăşurat în intervale de timp foarte apropiate. Este o bucurie foarte mare pentru noi că a reuşit să repete performanţa de la Campionatul European”, a spus Ionel Raţă, antrenorul lui Cosmin Simion, care îşi aminteşte cum o întîmplare nefericită, petrecută chiar înaintea celor două întreceri, putea încurca planul de pregătire. „Pe 28 iunie, cînd am venit la bază să pregătesc cina la copii, am observat că baza a fost spartă şi ni s-a furat motorul cu care noi dirijăm antrenamentele şi îi salvăm pe cei care se răstoarnă. Dar, în doar 24 de ore în loc de un motor am obţinut două motoare de la Consiliul Judeţean, care a fost mereu alături de noi. Ne bucurăm că am putut să răsplătim acest efort prin cele două rezultate”, povesteşte Ionel Raţă. De altfel, la Campionatele Mondiale de la Moscova au mai participat şi constănţenii Daniel Ticheaua şi Marius Călătoaie, care s-au clasat pe ultima poziţie în proba de K4 x 1.000 m.

Campionatele Naţionale, ultima întrecere a sezonului

Ajuns marţi în ţară, Cosmin Simion a rămas la Bucureşti. Peste doar trei zile, la Bascov va debuta Cupa României la kaiac-canoe pentru juniori, iar în perioada 9-11 august va avea loc Campionatul Naţional pentru juniori I, II şi cadeţi. Sportivul, în vîrstă de doar 17 ani, speră să urce pe podium în majoritatea probelor. „Îmi doresc să cîştig noi medalii. Sper să cîştig titlul naţional în proba individuală”, a declarat Cosmin Simion. Alături de el, în cadrul întrecerilor de la Bascov vor participa şi Ionuţ Bătrânu, Cristian Şerban, Ilie Adrian, Mirela Purice, Elena Barbu, Mădălina Călătoaie, Elena Lescaie, Andreea Lujanschi, Sorina Cîrjaliu, Iulia Stoica, Marinela Matei şi Eliza Lujanschi (toţi de la LPS „Nicolae Rotaru”), Emilia Turtoi, Andra Sîrbu, Cătălina Grogoraş, Ionuţ Sîrbu şi Ionel Ciornei (de la CS Farul). Sportivii sînt antrenaţi de Ionel Raţă şi Valeria Cîrjaliu (LPS „Nicolae Rotaru”) şi Ştefan Aftenie (CS Farul).