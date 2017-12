Constănţeanul Cristian Todie expune din nou la Paris

Artist vizual experimentat, dar şi inventator, constănţeanul Cristian Todie, „adoptat” de Oraşul Luminilor, Paris, încă din 1975, se va afla din nou în centrul atenţiei criticii şi a publicului occidental. După ce, în 2011 - aşa cum mediatiza şi cotidianul „Telegraf” - Cristian Todie prezenta, la Salonul de Artă Contemporană Balt’Art de la Paris, ineditul proiect „Axul Paris-Târgu Jiu”, având la bază constatarea că marele sculptor Constantin Brâncuşi a fost influenţat de Axul parizian istoric, acesta expune din nou în Capitala Franţei. Sculptorul a fost invitat de echipa Institutului Cultural Român de la Paris şi partenerii săi, Institut Français şi Centre National du Livre, să îşi prezinte creaţiile la Salonul Cărţii de la Paris, care se va desfăşura în perioada 22-25 martie. La ediţia din acest an a Salonului de Carte, România participă în calitate de „ţară invitată de onoare”.

CARTEA CIRCULARĂ Evenimentul expoziţional al cărui protagonist va fi sculptorul constănţean Cristian Todie este programat pe 23 martie, de la ora 19.00, la Pavilionul României. Din program mai fac parte lecturi, mese rotunde şi sesiuni de autografe, care vor permite publicului francez să descopere şi să cunoască mai bine nenumăratele valenţe ale literaturii şi culturii române. Mai mult, artistul anunţă că, tot în cadrul Salonului, va prezenta şi o propunere inedită a sa - cartea circulară.

INSPIRAT ŞI DE BRÂNCUŞI În toamna lui 2011, talentatul artist Cristian Todié, cum îi spun francezii, uimea publicul parizian cu o „traducere” teoretică matematică a monumentalei opere a lui Brâncuşi. De altfel, conceptele matematice stau la baza cercetărilor sale artistice, artistul militând pentru atribuirea de valori ştiinţifice artei.

POVESTE DE VIAŢĂ Plecat din Constanţa în urmă cu aproape patru decenii şi stabilit în Franţa, artistul are o poveste de viaţă zbuciumată. Recunoscut şi apreciat mai mult peste hotare, unde creează şi expune, Todie este absolvent al Liceului de Artă din Constanţa. Arestat de Securitate, în 1971 şi eliberat un an mai târziu, Cristian Todie a părăsit clandestin ţara, în 1975, stabilindu-se la Paris. În decursul anilor, Cristian Todie s-a impus ca un nume de referinţă în peisajul cultural parizian. Arta sa, pusă în legătură cu conceptualismul şi minimalismul, are o dimensiune teoretică şi una de expresie vizuală, Todie experimentând sculptura, design-ul, fotografia, performance-ul şi arta digitală.