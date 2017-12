Constănţeanul cu veleităţi de terorist recidivează

Un constănţean a ameninţat ieri că se sinucide pe motiv că nu are suficienţi bani pentru a-şi înmatricula maşina cumpărată în urmă cu două luni din străinătate. Ion Pleşciuc are 48 de ani, şi, ieri dimineaţă, s-a urcat pe podul de la Agigea de unde a telefonat la numărul de urgenţă 112 pentru a-şi anunţa intenţiile extreme. Ambulanţa, pompierii şi un echipaj al poliţiei au ajuns la locul incidentului. Un angajat al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă s-a urcat pe podul rutier cu intenţia de a-l calma pe Ion Pleşciuc. Negocierile la înălţime cu reprezentanţii legii nu au durat mai mult de trei minute, după care protestatarul a coborît şi a declarat: “Am cumpărat o maşină second-hand din străinătate, pentru că se anunţase anularea taxei auto. Eram sigur că Tăriceanu nu mai iese, iar PSD-ul cu PDL-ul au promis că anulează taxa auto. Am vrut să atrag atenţia că populaţia este în ultimul grad de foame şi de sărăcie”. Cînd protestatarul a coborît de la înălţime, poliţiştii din Agigea şi-au dat seama că au de-a face acelaşi individ care, anul trecut, cu două zile înaintea summitului NATO, a ameninţat că aruncă în aer acelaşi pod. Pe 31 martie, cu două zile înainte ca preşedintele României, Traian Băsescu să se întîlnească cu preşedintele american, George Bush, la Neptun, Pleşciuc a sunat la 112 şi a anunţat că în maşina sa, staţionată pe pod, are mai multe materiale explozibile, printre care şi două grenade, pe care le va detona pentru a arunca în aer obiectivul. Imediat după primirea apelului, forţe impresionante de poliţie, DIAS, SRI, SPP, ISU şi mai multe ambulanţe s-au mobilizat în zonă. Circulaţia a fost oprită pe ambele sensuri de mers, iar comandantul trupelor DIAS, cms. şef Emanoil Moraru, totodată unicul negociator pe Dobrogea, a primit misiunea de a negocia cu presupusul terorist care ameninţa că aruncă podul în aer de la volanul autoturismului KIA Sportage, înmatriculat CT 08 DLL. Iniţial teroristul a adus la cunoştinţă autorităţilor că are probleme familiale pentru ca ulterior să afirme că, de fapt, ar fi primit o sumă foarte mare de bani pentru a bulversa traficul pe podul de la Agigea. În final, bărbatul a cerut cîte un milion de euro, pentru fiecare copil al său, de la mai mulţi oameni de afaceri din România, printre care George Becali, Dinu Patriciu şi Ion Ţiriac. După eşuarea negocierilor, pirotehniştii de la SRI au trimis în misiune de recunoaştere un robot antitero, care l-a iritat atît de mult pe atentator, încît l-a lovit cu autoturismul. Totul a luat sfîrşit după ce trupele speciale au luat cu asalt maşina lui Ion Pleşciuc şi l-au încătuşat pe individ. Cum era de aşteptat, asupra bărbatului nu s-au găsit materiale explosive iar poliţia i-a întocmit un dosar penal pentru acte de terorism. El a fost internat atunci pentru o perioadă de zece zile în Clinica de Psihiatrie de la Palazu Mare. Constănţeanul locuieşte într-un bloc situat în vecinătatea podului de la Agigea, este divorţat şi are patru copii majori.

Şeful Poliţiei Agigea, sinsp. Vasile Zelca a declarat că, după isprava de ieri, Pleşciuc a fost sancţionat cu o amendă de 200 lei pentru tulburarea liniştii şi ordinii publice.