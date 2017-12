Constănţeanul Eduard Popescu a înfruntat şi Antarctica

Constănţeanul Eduard Popescu a mai făcut un pas înainte în tentativa de a deveni primul român din istorie care aleargă şi încheie câte un maraton pe toate cele şapte continente. După ce a alergat în America de Nord (SUA, New York, 1992), Asia (China, Marele Zid Chinezesc, 2008), America de Sud (Chile, Santiago de Chile, 2009), Europa (Grecia, Atena, 2010) şi Africa (Maroc, Casablanca, 2010), românul în vârstă de 55 de ani, stabilit în SUA, a participat, pe 28 februarie, la una dintre cele mai dure competiţii din lume, maratonul organizat anual în Antarctica. După o cursă dificilă, desfăşurată pe traseul dintre bazele de cercetare aparţinând mai multor state, Uruguay, Rusia, Chile şi China, Eduard Popescu s-a clasat pe locul 29.

„Expediţia a pornit din Ushuia, cel mai sudic oraş din lume, în Ţara de Foc, unde vântul bate fără oprire, dar totul este foarte pitoresc. După o călătorie cu vaporul timp de două zile, am traversat pasajul Drake şi am văzut Peninsula Shetland din Antarctica. Din cauza regulilor stricte din Antarctica, conform cărora nu pot debarca mai mult de 100 de persoane, la maraton au participat 98 de concurenţi. Cel mai tânăr avea 23 de ani, iar cel mai bătrân 75 de ani. Au fost prezenţi studenţi, avocaţi, agenţi de bursă, fermieri, proprietari de restaurant şi medici, de diferite naţionalităţi, danezi, germani, salvadorieni, polonezi, canadieni, americani, francezi, elveţieni, australieni şi neozeelandezi. Până când s-a dat startul, toată lumea era stresată, însă cursa a fost o plăcere. Ba chiar aş spune o petrecere. Cursa s-a desfăşurat într-o atmosferă de sportivitate şi camaraderie. Timpii înregistraţi au trecut în plan secund, mai ales că toată lumea a înţeles că nu se vor face recorduri, astfel că participanţii au încercat să se ajute între ei pentru a ajunge la sosire. Cei mai mulţi dintre cei prezenţi au renunţat la maraton pe parcursul cursei şi au decis să se oprească la jumătate de maraton, o competiţie separată. În cele din urmă, maratonul a fost câştigat de un american, Michael Hewitt, cu timpul de 3h25’49’. Cursa ne-a adus şi cel mai tânăr maratonist din lume pe şapte continente, o americancă în vârstă de 23 de ani, Paige Cantlin, dar şi doi participanţi de peste 70 de ani. Unul dintre ei, Robert Rebello, în vârstă de 74 de ani, care a încheiat jumătatea de maraton, a evoluat pentru celebra echipă de fotbal american, Dallas Cowboys, în NFL. Eu am terminat pe locul 29, în prima treime a clasamentului, cu timpul de 5h12’26”, deloc rău, mai ales că nu am tras prea tare pentru a nu risca vreo accidentare. Spre bucuria organizatorilor şi a tuturor participanţilor, nu s-a accidentat nimeni, deşi cursa a fost destul de dură. Mai rău a fost pe drumul de întoarcere, pentru că am prins valuri de peste 10 metri, o experienţă nouă pentru mine, care mi-a arătat că nu sunt croit pentru meseria de marinar. Urmează Australia, dar încă nu am decis când şi unde voi concura”. Pentru Eduard Popescu a mai rămas un singur pas, maratonul de la Antipozi, care ar putea fi bifat în această vară.