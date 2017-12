Constănţeanul Eduard Popescu a intrat în istorie

Constănţeanul Eduard Popescu a devenit primul român din istorie care a participat la câte un maraton pe fiecare dintre cele şapte continente. După ce a alergat la maratoanele din America de Nord (SUA, New York, 1992), Asia (China, Marele Zid Chinezesc, 2008), America de Sud (Chile, Santiago de Chile, 2009), Europa (Grecia, Atena, 2010), Africa (Maroc, Casablanca, 2010) şi Antarctica (2011), atletul amator în vârstă de 55 de ani a luat startul, duminică, la un maraton în Australia, bifând astfel al şaptelea continent. La doar 40 de zile distanţă de la ultimul maraton alergat, Eduard Popescu a participat la cursa de la Canberra, pe care a terminat-o cu timpul de 4 ore şi 11 minute. „În cele zece zile petrecute în Australia am făcut doar două alergări şi am participat la un concurs de orientare turistică. Duminică, cu doar un sfert de oră înainte de start, la Canberra s-a pornit o ploaie sâcâitoare care nu s-a mai oprit până la final. Au fost trei curse cu distanţe diferite, jumătate de maraton, maratonul propriu-zis şi ultramaratonul, ultima pe 50 de km, cu startul în acelaşi moment, astfel că 2.500 de oameni au plecat concomintent. Parcursul a cuprins cam tot ceea ce se poate vedea în Canberra: noul şi vechiul Parlament, Muzeul Naţional şi Biblioteca, dar şi alte obiective, astfel că a fost o cursă plăcută. În plus, organizarea a fost foarte bună şi sunt uimit câte se fac pentru turism în această ţară”, a spus Eduard Popescu.