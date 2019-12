Constănțeanul împuşcat de poliţie în cap a murit la spital. Cine era

Bărbatul împuşcat de poliţie în cap, miercuri, la Constanţa, după ce nu a oprit la semnalele oamenilor legii, a murit joi dimineață la spital.

IPJ Constanţa informa miercuri că poliţiştii din Năvodari au încercat să oprească, în jurul orei 4:20, o maşină care avea parbrizul spart. Pentru că nu a oprit la semnalul ofiţerilor, poliţiştii au plecat în urmărirea maşinii şi au tras trei focuri de avertisment în plan vertical. Maşina şi-a continuat deplasarea până în zona unei bariere de cale ferată (zona Usas), unde poliţiştii au încercat să îl determine, din nou, pe şofer, să oprească, însă acesta nu s-a conformat. Poliţiştii au tras un foc de avertisment în plan vertical, iar apoi alte 5 focuri spre autoturism, care încerca să întoarcă pentru a-şi asigura scăparea.

„În deplasarea lui, autoturismul s-a îndreptat în mod intenţionat spre poliţiştii aflaţi la faţa locului, care au fost nevoiţi să se retragă în autospeciala de poliţie”, se arăta în informarea IPJ Constanţa.

Apoi, la intrarea în localitatea Corbu, autoturismul a virat la dreapta pe un drum de exploatare agricolă, unde a fost abandonat, două persoane fugind de la faţa locului. Poliţiştii au găsit pe bancheta din spate a maşinii un bărbat inconştient, împuşcat în cap. Bărbatul a fost intubat şi transportat în comă la spital.

Joi dimineaţă, poliţiştii constănţeni au anunţat că au continuat cercetările pentru a lămuri situaţia, reuşind, miercuri seară, să stabilească identitatea celor 3 persoane implicate.

Şoferul a fost identificat ca fiind proprietarul vehiculului, în vârstă de 32 de ani, din comuna Săcele. De asemenea, pasagerul din dreapta a fost identificat ca fiind un bărbat de 23 de ani, din satul Gura Dobrogei, comuna Cogealac. Victima a fost identificată ca fiind un bărbat de 32 de ani, din satul Gura Dobrogei, comuna Cogealac.

„În cauză, se efectuează în continuare cercetări de către procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă la omor. De asemenea, pe numele conducătorului auto a fost întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducere fără permis şi conducere sub influenţa băuturilor alcoolice”, spun poliţiştii constănţeni.

Potrivit unor surse din cadrul anchetei, maşina avea parbrizul avariat în urma unui scandal produs în urmă cu 2-3 zile, când iubita unuia dintre cei implicaţi a lovit parbrizul cu o lopată.