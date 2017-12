Constănţeanul Marius Ciulin, primul arbitru român de baschet delegat la un turneu final de Campionat Mondial

Marius Ciulin este primul arbitru român care a fost delegat de Federaţia Internaţională de Baschet (FIBA) la un turneu final de Campionat Mondial, arbitrul originar din Constanţa urmînd a conduce meciuri la Campionatul Mondial feminin under 19, de la Bratislava, din acest an. La nivel de seniori, Marius Ciulin va conduce partide şi în cadrul Campionatului European feminin, de la Chieti (Italia), tot în 2007, în timp ce un alt arbitru cu ecuson FIBA, bucureşteanul Stelian Bănică, va participa la turneul final al Campionatului European masculin, din Spania (2007). În total, şapte arbitri români de baschet vor conduce meciuri la turneele finale a 13 competiţii europene sau mondiale în acest an, la care se adaugă alţi patru comisari FIBA din România.

Născut pe 18 februarie 1977, Marius Ciulin are în palmares, ca baschetbalist, o medalie de argint la Campionatul Naţional de juniori, iar ca arbitru FIBA, din 1999, a oficiat în sferturile de finală ale FIBA Europe League, sezonul 2004-2005, precum şi la Campionatul European under 20. În întrecerea internă, Marius Ciulin a condus finala campionatului în 2003, 2004 şi 2005.