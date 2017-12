Constănţeanul Paul Dicu a învins Sahara! (II)

La revenirea în ţară, după participarea la Sahara Maraton, cel mai dificil traseu pentru alergători din lume, antrenorul constănţean de Takeda Ryu şi Katori Shinto Ryu, Paul Dicu, ne-a împărtăşit din profunda experienţă pe care a trăit-o în mijlocul deşertului. Continuăm, astăzi, cu partea a doua a interviului, referitoare la această faimoasă competiţie internaţională, care, în fiecare an, adună laolaltă nu doar iubitorii sportului, ci şi spiritele rebele, iubitoare de aventură şi libertate. În cursul săptămânii revenim cu un alt material, mai amuzant, referitor la riscurile prin care a trecut constănţeanul pentru a trece de vigilenţa gărzilor algeriene de pe aeroport, pentru a aduce în ţară, ca… suvenir personal, aproape jumătate de kilogram din nisipul Saharei.

Reporter: Care a fost senzaţia întâlnirii cu deşertul?

Paul Dicu: Pentru mine a fost doar o chestiune de aventură. Cursa m-a prins ca „pasărea ‘n zbor”: „Deci, deşert şi alergare? Plec!”. Pe urmă, componenta umanitară a răsturnat balanţa. Esenţială este legătura mea specială cu deşertul. Chiar dacă, înainte, nu am mai alergat, am mai fost în deşert, în Maroc, Tunisia şi Egipt, am o legătură specială cu el... Totul capătă farmec acolo, chiar din momentul în care ajungi, se produce un fel de magie - vă mărturisesc că, în ultima noapte, m-am trezit mângâind nisipul... Peisajul este nebunie! Ziua: un cer incredibil de albastru, presărat cu câteva urme de nori, un soare năucitor şi nisipul de la galben spre roşcatul specific Saharei de Nord. Noaptea, în mijlocul acelor pustietăţi, este extrem de multă lumină.

Rep.: Cum s-a încheiat competiţia?

P.D.: Mă aşteptam să fiu mult mai obosit, dar am scăpat doar cu o mică febră musculară. După ce am primit medaliile de participare, confecţionate manual de sahrawabi din metalul cănilor lor şi piele de cămilă, au urmat patru zile de relaxare, în cadrul cărora am făcut mici vizite culturale la nişte muzee, dacă nişte ziduri ciuruite de gloanţe care adăpostesc tancuri şi tunuri folosite în timpul conflictului cu Marocul din ‘75 pot fi numite aşa... Iar dacă nişte clădiri goale şi dărăpănate, fără ferestre, în care învăţau nişte copii, pot fi numite şcoli, pot spune că am vizitat şi aşa ceva.

Rep.: Cât de important a fost echipamentul?

P.D.: Ai nevoie de echipament bun, pentru că altfel, te distrugi. Importantă este încălţămintea, iar îmbrăcămintea e bine să fie din microfibră care să elimine transpiraţia şi să asigure o ventilaţie foarte bună. Toată aventura m-a costat 1.500 euro, organizarea a fost excelentă. O parte din bani au fost biletele de avion, iar o parte m-a costat participarea, fondurile adunate de Sahara Maraton sunt destinate ajutorării populaţiei sahrawabi din taberele de refugiaţi algeriene.

Rep.: Cum sunt oamenii deşertului?

P.D.: Am dormit cu berberii, în corturile lor. Le-am cunoscut sufletul. Dincolo de anumite asperităţi provocate de mediu şi istorie, au un suflet generos, vesel, sunt plini de viaţă. După ce i-am cunoscut pe acei oameni care se spală din creştet până în picioare cu un ibric de apă, între dune, dar care împart cu tine tot, nu poţi să fii atât de obtuz să spui doar că ai alergat la maraton şi ai plecat. Am lăsat în cortul lor o parte din inima mea. Oamenii aceia sunt fenomenali. Cum vedeau un alergător, îl însoţeau o bucată de vreme, îl aplaudau, strigau, mai ales femeile care scoteau acel strigăt specific, e o senzaţie incredibilă, ţi-era ruşine să te opreşti. În plus, pentru ei este o onoare, acest maraton nu este doar o acţiune sportivă, ci şi una umanitară. Ei ştiu că pentru ei alergi acolo, se simt obligaţi să te încurajeze şi o fac cu mare plăcere. Nu mi-a venit să cred, în Sahara de Vest, am avut surpriza extraordinar de plăcută să întâlnesc berberi care mi-au recunoscut drapelul şi strigau după mine: „Romania, Romaniaaa!”.

Rep.: Nu strigau şi „Ceauşescu, Ceauşescu”?

P.D.: Tare! Nu, asta striga un concurent neamţ din fosta RDG, lider sindical, care, în secunda doi după ce m-a cunoscut, mi-a arătat o insignă comunistă... de-mi venea să-l strâng de gât. Dincolo de glumă, sincer, saharitenii te îngenunchează, au un suflet atât de mare că nu poţi să-i priveşti în ochi. Ţara le-a fost luată în urmă cu 35 ani, iar Sahara Maraton s-a înfiinţat acum 11 ani, ca mişcare de protest împotriva dezrădăcinării populaţiei sahrawabi. Din ’75, de când s-au retras spaniolii din Sahara de Vest, care a fost colonia lor, Marocul a ocupat acele teritorii. Sahrawabi, care nu este nici de origine marocană, nici algeriană, ci un popor arab musulman distinct, s-a refugiat în Algeria, în taberele de refugiaţi.

Rep.: Ca român, poţi înţelege „deşertul” dezrădăcinării acelor arabi?

P.D.: Exact la asta m-am gândit, avem şi noi teritorii ocupate. Îi înţeleg şi sunt solidar cu ei, pentru că şi eu sunt patriot şi numai cine nu înţelege „deşertul” exilului poate să ignore aceste aspecte. Mă gândeam ce este oare în sufletul românilor din Basarabia, unde am numeroşi prieteni, pentru că la fel este şi peste Prut: ruşii nu le-au spus românilor să plece, dar procesul de deznaţionalizare se menţine intens şi constant, de mai mult de jumătate de secol.