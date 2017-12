Constănţeanul Paul Dicu se întoarce triumfător din Sahara

Maratonistul constănţean Paul Dicu a reprezentat România din nou, cu onoare, la Sultan Marathon des Sables - Maratonul Nisipurilor din Maroc, ajuns la cea de-a 28-a ediţie, în perioada 7 - 13 aprilie. Paul a trecut cu entuziasm, sâmbătă, linia de sosire a celei de-a şasea etape şi ultima din competiţia internaţională, etapa UNICEF, o cursă necronometrată, simbolică, după alte cinci etape chinuitoare şi pline de peripeţii, prin nisipuri fierbinţi, grohoţişuri şi râpe abrupte, munţi şi zone întinse, pustii.

Paul Dicu, singurul român înscris în competiţie, a obţinut locul 866, cu timpul de 58 de ore, 54 de minute şi 12 secunde. Pentru că această competiţie este considerată cea mai dură din lume, la limita disponibilităţilor fizice şi psihice ale participanţilor, toţi cei care încheie cele cinci etape primesc o medalie specială, de participare. Ca şi în 2012, Paul a alergat şi pentru o campanie umanitară, iniţiată de Asociaţia „Inima Copiilor”.

PERFORMANŢĂ ŞI CARITATE La cei 43 de ani, Paul a parcurs pentru a treia oară, consecutiv, 250 de kilometri, atât în numele sportului autohton, cât mai ales al micuţilor bolnavi de inimă, pe care doreşte să îi ajute. Maratonistul a alergat, şi în acest an, pentru Asociaţia „Inima Copiilor”, cea care a reuşit renovarea secţiei de Cardiologie a Spitalului „Marie Curie” din Capitală şi pentru care Paul a reuşit să strângă, în 2012, aproape 10.000 de euro. Cu banii strânşi, anul acesta, asociaţia intenţionează să cumpere mobilă nouă, paturi şi aparatele care lipsesc în continuare din secţie, dar şi să îi ajute pe copiii foarte săraci, care au nevoie să ajungă în străinătate pentru operaţii pe inimă. O companie de asigurări de viaţă a pus „la bătaie” suma de 20.000 euro, pe durata maratonului în deşert. Compania răsplătea cu 2 euro fiecare kilometru alergat de cetăţenii dornici să susţină campania caritabilă pentru Asociaţia „Inima Copiilor”, iar români din toată ţara, cât şi de peste hotare au sprijinit acest demers, alergând prin parcuri sau în săli de fitness. Amatori de toate vârstele au trimis prin e-mail datele personale, distanţa parcursă, locul şi chiar poze în timpul curselor de susţinere a campaniei, iar efortul lor a dus la strângerea în totalitate a sumei.

DEPĂŞIREA LIMITELOR Marathon des Sables e recunoscută ca fiind cea mai grea cursă de alergare din lume, cinci etape în Sahara, în cinci zile, dintre care una... infernală, măsurând 78 de kilometri. După cum însuşi Paul a recunoscut, competiţia de anul acesta i-a dat serios de furcă, mai ales că a debutat cu o uşoară accidentare şi nu a reuşit să se doteze corespunzător. „A fost cea mai grea participare din toţi anii, de groază, de la teren şi până la dureri. În fine, am făcut-o. În etapa a IV-a, am parcurs 80 de kilometri, mai mult cu vreo cinci kilometri decât pe hartă, pentru că m-am rătăcit. Am pierdut destul timp şi pe la checkpoint-uri, pentru că mă terminau durerile, iar fără praful isotonic pe care l-am uitat acasă am fost... varză”, declara Paul, înaintea celei de-a cincea etape. Paul revine astăzi în ţară, pentru a „colecta” adevăratul trofeu al curajului şi dăruirii sale: respectul românilor.