Constănţeanul Petre Codău, medalie de argint la CM de canotaj pentru juniori

La doar o săptămînă după medalia de aur cucerită de Cosmin Simion la Campionatele Mondiale de kaiac-canoe pentru juniori, secţia de canotaj din cadrul Liceului cu Program Sportiv “Nicolae Rotaru” are şi ea motive de bucurie. Constănţeanul Petre Codău, în vîrstă de 18 ani, a cîştigat medalia de argint în proba de dublu vîsle din cadrul Campionatului Mondial de canotaj pentru juniori, competiţie desfăşurată în perioada 5-8 august, la Brive-la-Gaillarde (Franţa), unde a concurat alături de Cristi Pârghie. Performanţa este cu atît mai specială cu cît ea vine după mulţi ani de la ultima medalie mondială cucerită de România în această probă. „Înseamnă foarte mult această medalie pentru noi, dar sînt un pic dezamăgit că nu am cîştigat. Plecasem pentru medalia de aur, dar nu a fost să fie. Ne doream foarte mult acest lucru pentru că în această probă nu se mai luaseră medalii de vreo şase ani şi a fost o bucurie pentru toţi”, a spus Petre Codău. După ce au trecut prin trei curse în calificări, ultima a fost cea mai strînsă. Repartizaţi pe primul culoar, românii nu au avut o misiune uşoară, dar au terminat cursa pe poziţia a doua (cu timpul de 6 minute, 28 de secunde şi 9 sutimi), după echipajul german Hubert Trzybinski / Timo Piontek (6 min., 24 sec. şi 75 de sutimi). „A fost foarte greu. Germanii ne-au condus de la început pînă la sfîrşit. Am încercat să atacăm, dar au fost foarte puternici şi nu am reuşit să-i depăşim. Experienţa şi-a spus cuvîntul. Noi ne pregătim de trei luni în această formulă, în timp ce nemţii au petrecut trei ani în barcă”, a explicat Codău victoria nemţilor.

Petre Codău s-a apucat de canotaj în urmă cu doar trei ani. Ajutat de un fizic puternic, Petre Codău a atras atenţia antrenorilor Norica şi Valentin Sarchizian. Pe atunci practica handbalul, dar i s-a părut un sport mult prea uşor pentru el. „Doar trebuia să ajungă mingea la mine ca să mă înalţ şi să dau gol. Între timp m-au văzut domnul şi doamna Sarchizian, care m-au luat la canotaj. Nu îmi pare rău absolut deloc că am renunţat la handbal. Fizicul meu mă ajută foarte mult, iar în trei ani am reuşit să devin campion naţional, balcanic, iar acum să cîştig această medalie mondială”, povesteşte sportivul de la LPS “Nicolae Rotaru” (director Andrei Szemerjai), club care a mai fost reprezentat în Franţa şi de Adelina Postăvaru, care a fost la un pas de podium în proba de 8+1, Mădălina Iacob (locul 5 la dublu vîsle) şi Florin Răzvanţă (locul 6 la proba de 8+1). Zestrea României de la aceste Campionate Mondiale a mai numărat o medalie de aur cîştigată de echipajul feminin de două rame (Mihaela Petrilă şi Andreea Boghian) şi una de argint, cucerită de echipajul de patru rame, unde, alături de Silviu Voinoiu, Alexandru Palamariu şi Leon Pop, a concurat şi constănţeanul Ionuţ Tache (Ştiinţa Constanţa).

Campionatele Naţionale, verificare înaintea CE

Ajuns duminică la Constanţa, Petre Codău va participa, începînd de azi, la Campionatele Naţionale pentru juniori, întreceri care se vor desfăşura la Centrul Olimpic de la Năvodari. „Voi trage în proba de patru rame. Ne aşteptăm să cîştigăm la fel ca şi în proba de dublu vîsle. Este o testare importantă pentru Campionatele Europene din toamnă, unde, pentru moment, nu ştiu în ce probă voi lua startul. Depinde foarte mult de obiectivele stabilite pentru acea întrecere”, a mărturisit Petre Codău. Alături de Codău, la Campionatele Naţionale vor mai concura alţi patru sportivi constănţeni: Costin Mitea, Georgian Stoica, Alexandru Safara şi Adrian Dămi. Sportivii sînt antrenaţi de Norica şi Valentin Sarchizian şi de Smaranda Rusu.