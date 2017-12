Constănţeanul Petrică Diculescu, District Guvernator al Rotary România

Districtul 2241 al Rotary România şi Republica Moldova a organizat, sâmbătă seara, la hotelul Iaki din Mamaia, ceremonia de numire a Guvernatorului districtual pentru următorul an. Dr. Petrică Diculescu l-a înlocuit pe Marian Liviu Mocan, cel care a condus timp de un an, cât durează mandatul, întreaga comunitate Rotary din România şi Republica Moldova. “Conform regulamentului Rotary, nu poţi fi conducător decât o singură dată în viaţă. De aceea, la începutul lunii iulie (pentru că anul rotarian începe la 1 iulie) are loc predarea de mandat şi a însemnelor de la un guvernator la altul”, a explicat noul District Guvernator (DG), Petrică Diculescu. Potrivit acestuia, momentul este asemănător unei renaşteri, pentru că noul conducător aduce un alt suflu, care ajută la dezvoltarea societăţii rotariene. Dr. Diculescu a primit la ceremonie Colanul, lanţul format din plăcuţe cu numele celor care au condus Rotary în cei 110 ani de la înfiinţare. De asemenea, a primit clopotul care deschide ceremoniile Rotary, însemnul de Guvernator şi insigna DG, butoni, ac de cravată, o broşă cu efigia Rotary şi ceasul elveţian Omega care a aparţinut lui Jorg Tschopp, cel care a pus bazele formării districtului 2241. “Mi-am propus să continuăm proiectele care se derulează la nivelul districtului, precum „Salvaţi inima unui copil”, care a ajuns deja în al cincilea an, prin care ajutăm copiii cu malformaţii congenitale să se opereze în Israel. De asemenea, am pus la punct un proiect de şcolarizare în Israel a medicilor din România, care vor avea apoi şansa să opereze în centrul medical dotat tot de noi în Spitalul Universitar “Grigore Alexandrescu” din Bucureşti”, a spus Guvernatorul. Funcţia câştigată sâmbătă reprezintă o recunoaştere a muncii din ultimii ani din partea celor 3.100 de membri din 113 de cluburi din district, prin alegeri.

PATRU PREŞEDINŢI DE CLUB ROTARY SCHIMBAŢI LA CONSTANŢA În cadrul aceleiaşi ceremonii, au fost schimbaţi, pentru că le expirase mandatul, patru preşedinţi de cluburi Rotary din Constanţa. Este vorba de Cluburile Rotary Constanţa, Cetatea Tomis, Yachting şi Cernavodă. Un club cu tradiţie este Rotary Constanţa, unde conducerea a fost preluată de Florentina Enescu, care a declarat că pune laolaltă munca echipei sale pentru susţinerea idealurilor rotariene. “Noi, rotarienii, ştim să identificăm problemele comunităţii în care trăim şi acţionăm de fiecare dată în sprijinul celor defavorizaţi. Asociaţie de egali, fiecare recunoscut profesional în domeniul său de activitate, persoane de caracter care se bucură de o bună reputaţie, lucrând ca buni profesionişti, rotarienii promovează idealul de a servi binele public în profesie şi în societate”, a spus preşedintele Rotary Club (RC) Constanţa, Florentina Enescu. La RC Cetatea Tomis a fost numită preşedinte Anca Stănescu. “Este un club tânăr, dar suntem foarte activi. Proiectul nostru de suflet este centrul de copii de zi de la Agigea, pe care îl sprijinim. Acum facem nişte ateliere prin care încercăm să-i învăţăm pe copii să producă diferite bunuri ca să îşi poată câştiga existenţa”, a spus preşedintele RC Cetatea Tomis, Anca Stănescu. Un alt club recent format este RC Yachting Constanţa, unde noul preşedinte este Daniel Sârbu. “Este o mare responsabilitate, pentru că misiunea RC este să ajute comunitatea, iar preşedintele veghează ca proiectele să se desfăşoare în mod corespunzător. Este întotdeauna greu să găseşti nişte proiecte viabile, să le dezvolţi şi să găseşti banii necesari, însă este o satisfacţie majoră atunci când se pun în aplicare. Cel mai recent proiect pe care l-am pus în aplicare este dotarea şcolii din Gârliţa, un sat dobrogean, cu o sală modernă de calculatoare şi o imprimantă multifuncţională”, a spus preşedintele RC Constanţa Yachting, Daniel Sârbu. Cel de-al patrulea preşedinte nou pus în funcţie este Cristian Drăghici, care a preluat conducerea RC Cernavodă. “Mi-am propus să facem multe la Cernavodă, pentru că suntem un club tânăr şi încercăm să câştigăm încrederea locuitorilor. Anul acesta am avut câteva acţiuni care s-au bucurat de succes şi, cu fondurile obţinute din aceste activităţi, am dotat două săli pentru un centru de pregătire pentru copiii cu autism. Acum trebuie să dotăm două saloane din secţia de pediatrie din Spitalul Orăşenesc Cernavodă pentru copiii cernavodeni. Şi ne propunem să continuăm astfel de acţiuni”, a precizat preşedintele RC Cernavodă, Cristian Drăghici.