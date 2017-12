Constănţeanul Petruţ Călinescu, în jurul Mării Negre

„Around the Black Sea” este numele proiectului care le-a adus nu numai împlinire profesională jurnaliştilor Petruţ Călinescu şi Ştefan Cândea, ci şi notorietate internaţională, un articol fiindu-le dedicat pe blogul de fotografie al cotidianului „The New York Times”.

Ideea acestui proiect s-a născut din fascinaţia pentru Marea Neagră, Petruţ Călinescu fiind constănţean până la... 18 ani, în prezent locuind în Capitală. „Am plecat la Bucureşti, la facultate, la Jurnalistică şi am rămas aici. Părinţii au rămas în Constanţa şi îi vizitez din când în când (...). Dintotdeauna am fost fascinat de zona Mării Negre şi am urmărit ce se întâmplă prin Constanţa, prin staţiuni”, a spus Petruţ Călinescu, pentru cotidianul „Telegraf”.

Cei doi jurnalişti, cărora li s-a alăturat şi Ioana Hodoiu, au obţinut un grant din partea German Marshall Fund din Statele Unite ale Americii. Timp de aproape patru luni, ei au călătorit peste 14.500 de kilometri, în ţări precum Bulgaria şi Turcia, Armenia, Azerbaidjan, Rusia, Republica Moldova şi Ucraina. Călătoria a fost documentată nu numai prin imagini, ci şi prin... cuvânt, pe un blog.

Explorarea Mării Negre va continua, pentru că, luna aceasta, Petruţ Călinescu şi Ştefan Cândea au obţinut un al doilea grant de la German Marshall Fund.