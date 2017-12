Constănţeanul prins la Timişoara rămâne în arest

• NU ARE BULETIN • Bărbatul condamnat la opt ani de închisoare după ce, în anul 2006, a încercat să-l omoare pe fostul şef al Poliţiei Port Constanţa, cms. şef Remulus Lăzăroaia nu poate fi trimis sub escortă la Constanţa. Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Timiş (IPJ) spun că Dumitru Neculiţă nu are buletin de identitate şi din acest motiv nu poate fi încarcerat într-un penitenciar. Oamenii legii au început deja procedurile pentru îndeplinirea acestei formalităţi. “Cel mai probabil peste o săptămână, maxim două, suspectul va părăsi arestul IPJ Timiş şi va fi preluat de Penitenciarul Timiş”, a declarat pentru cotidianul Telegraf insp. Emil Andrei, purtătorul de cuvânt al IPJ Timiş. Dumitru Neculiţă, care fusese dat în urmărire generală, a fost prins în urmă cu mai bine de o săptămână în Timişoara. Suspectul nu a opus rezistenţă, dar a refuzat să facă vreo declaraţie în faţa poliţiştilor. Asupra lui, aceştia au descoperit un act de identitate fals. Oamenii legii spun că bărbatul se plimba pe bulevardul Mihai Viteazu în momentul în care a fost văzut de o patrulă de poliţie. Dumitru Neculiţă a fost condamnat la opt ani de închisoare de magistraţii Curţii de Apel Braşov, pentru comiterea infracţiunilor de ultraj şi tentativă de omor. Iniţial, judecătorii Tribunalului Braşov au decis ca Neculiţă să stea în spatele gratiilor doar trei ani, dar Curtea de Apel a majorat condamnarea, menţinând, de asemenea, decizia ca acuzatul să îl despăgubească pe cms. şef Lăzăroaia cu suma de 10.000 de lei. Dosarul a ajuns la Braşov, după ce, în luna ianuarie a anului 2008, Neculiţă a cerut strămutarea procesului, care se afla pe rolul Tribunalului Constanţa, în speranţa că va scăpa cu o pedeapsă cu suspendare sau chiar cu achitare.

• POLIŢIST TÂRÂT CU MAŞINA • Amintim că incidentul în urma căruia Dumitru Neculiţă a fost condamnat a avut loc pe data de 27 decembrie 2006. Oamenii legii se aflau pe urmele unei reţele de evazionişti, despre care aveau informaţii că ar fi coordonată de Dumitru Neculiţă. După câteva ore de filaj, Neculiţă şi doi dintre complicii lui au intrat în sediul unei unităţi bancare din zona Trocadero. Cei trei au ieşit din bancă ceva mai târziu, având asupra lor peste 360 de milioane de lei. Dumitru Neculiţă şi Cristian Scafaru s-au urcat într-un autoturism Opel Frontera. Patru ofiţeri de Poliţie au înconjurat maşina în care se aflau cei doi suspecţi şi le-au cerut să coboare. În secunda următoare, Neculiţă l-a îmbrâncit pe cms. Dumitru Cicîldău şi a demarat în trombă, în timp ce Remulus Lăzăroaia încerca să scoată cheile din contact. “M-am agăţat cu mâna dreaptă de bara ornament a autoturismului şi i-am spus şoferului să oprească, somându-l că voi folosi armanentul din dotare. Ameninţarea nu a contat pentru el”, a declarat Remulus Lăzăroaia. Opelul Frontera de care era agăţat poliţistul a gonit pe bulevardul Alexandru Lăpuşneanu, pe contrasens, lovind o Dacie Break parcată regulamentar. Poliţistul a fost târât aproape 700 de metri cu maşina şi s-a ales cu o fractură la picior.