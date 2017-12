Constănţencele de la Lollypop Girls, următoarea trupă Andre?

13:57:28 / 15 Mai 2014

Pentru alexuta

Trupa LOLLYPOP GIRLS este un proiect comercial care vizeaza spectacolele estivale de vacanta ce vor avea loc in MAMAIA si pe litoralul romanesc - MANGALIA, EFORIE, COSTINESTI, 2 MAI, EFORIE si JUPITER - Tin sa va precizez stimata doamna / domnisoara ALEXUTA ca DELIA MIHAELA ELEFTERIU este premiata la festivalul de la SANREMO anul trecut cu PREMIUL SPECIAL AL JURIULUI obtinut de corul de copii ARMONIA din care face parte, iar ASTINA NICOLAE este una dintre cele mai bune voci de debut ale anului 2014 in cadrul clasei de CANTO ARMONIA din Ovidiu ! Personal va garantez ca acest proiect va deveni de mare succes si veti fi mandra ca judetul CONSTANTA va fi promovat prin muzica lor vara aceasta pe intreg litoralul Marii Negre. Nu discutam aici de festivaluri si concursuri de CANTO, ci strict de spectacole de vacanta estivale pentru copii unde fetele vor canta LIVE pentru toata lumea ! va invit pe 1 IUNIE in Tara Piticilor sa le asistati la lansarea primului lor CD compus de MIHAI ALEXANDRU si apoi pe 7 IUNIE in cadrul festivalului TOP 10 KIDS OVIDIU unde veti putea obtine un autograf de la ele si un CD cu dedicatie pentru dumneavoastra !!! Va respectam opinia si va rugam sa le acordati o sansa pe care o merita orice copil care este premiat la SANREMO si va vom demonstra ca aceste cuvinte rautacioase ale domniei voastre nu au absolut nici un temei ! Urmariti vara asta LOLLYPOP GIRLS si vom mai discuta la toamna cand ne vom pregati minutios campania de CRACIUN ce se va lansa oficial pe PRO TV in luna Decembrie ! Pana atunci, va dorim AUDITIE PLACUTA !!! Sa aveti o vara racoroasa si plina de surprize duuuuuulci , cat mai dulci..