Constănţencele încep lupta pentru medalii în probele individuale la CE de tenis de masă

După ce a 50-a ediţie a Campionatelor Europene de tenis de masă din Slovacia, de la Bratislava, competiţie rezervată cadetelor, cadeţilor, junioarelor şi juniorilor, şi-a desemnat cîştigătoarele în competiţia pe echipe (Rusia - la cadete, Germania - la cadeţi, Rusia - la junioare şi Anglia - la juniori), astăzi se vor disputa primele partide din probele individuale - simplu, dublu şi dublu mixt. Cadeta Cristina Hîrîci, de la LPS CSS Farul Constanţa, nu va juca în primele două tururi la individual, urmînd să debuteze, astăzi, în al treilea tur, de la ora 18.40. La dublu, Cristina Hîrîci face pereche cu Bernadette Szocs, cele două jucătoare din România avînd programat primul joc vineri, de la ora 13.30. La dublu mixt, Cristina Hîrîci şi englezul Gavin Evans vor evolua vineri, de la ora 12.00. În întrecerea junioarelor, cele patru sportive de la LPS CSS Farul Constanţa, Eliza Samara, Irina Hoza, Ioana Ghemeş şi Ana Maria Sebe, vicecampioane europene cu echipa României, vor juca după următorul program. La simplu: Eliza Samara - joi, ora 17.20, direct în turul al treilea; Irina Hoza - joi, ora 17.20, direct în turul al treilea; Ioana Ghemeş - joi, ora 14.00, direct în turul al treilea; Ana Maria Sebe - joi, ora 13.20, în turul al doilea, cu olandeza Nicky Zetsen. La dublu: Eliza Samara - Ekaterina Kolodyaznaya (Rusia) vs. Ieva Venslaviciute - Egle Stuckyte (Lituania), vineri, ora 11.30; Irina Hoza - Andreea Dospina vs. Robin Moret - Davina Stalder (Elveţia), vineri, ora 12.00; Ioana Ghemeş - Ana Maris Sebe vs. Pernille Agerholm – Kimmie Sorensen (Danemarca), vineri, ora 12.00. La dublu mixt: Ana Maria Sebe - Mihai Sîrgu vs. Teresa Pereira - Ivo Silva (Portugalia), joi, ora 21.00; Irina Hoza - Lorencio Lupulesku (Serbia) vs. Alena Dubkova - Serghei Kulpeksha (Belarus), joi, ora 21.30; Ioana Ghemeş - Radu Voinea vs. Angela Kurmelova - Vladislavs Agurjanovs (Letonia), joi, ora 21.30; Eliza Samara - Paul Drinkhall (Anglia) vs. Rebecca Russel - Craig Howieson (Scoţia), joi, ora 20.30.

Revenind la finala pierdută, la mare luptă, marţi seară, de reprezentativa de junioare a României, 2-3 cu Rusia, să spunem că fetele antrenate de constănţeanca Liliana Sebe a fost la un pas de a reedita performanţa din 2006, de la Sarajevo. După ce Ioana Ghemeş a cedat cu 2-3 în primul joc, Eliza Samara şi Andreea Dospina au întors rezultatul, după victorii cu 3-0. 2-1 pentru jucătoarele noastre, care se aflau la un succes de medaliile de aur. Din păcate, Eliza Samara a pierdut cu 2-3 (9-11 în setul decisiv), iar Ioana Ghemeş cu 1-3, astfel că formaţia noastră s-a clasat pe treapta a doua a podiumului. În întrecerea cadeţilor, în finala pentru locurile 5-6, România a cedat cu 2-3 în duelul cu Polonia, după ce a condus cu 2-1.