Constănţencele, răsfăţatele stripperilor, de 8 Martie

Constănţencele au demonstrat încă o dată faptul că ştiu să se distreze intens, în orice circumstanţe, chiar şi fără domni prin preajmă, mai ales atunci când sărbătorite sunt chiar ele. Noaptea de 8 Martie a fost, într-adevăr, una... „albă”, în oraşul de la malul mării, numeroase doamne şi domnişoare alegând să se distreze în localuri şi cluburi, unde au petrecut cum au ştiut mai bine la evenimentele dedicate lor. Mai toate cluburile care au pregătit programe speciale de 8 Martie au făcut faţă cu greu „avalanşei” feminine, iar atmosfera a fost absolut incendiară, trupele de striptease masculin fiind catalogate drept „condimentele” de bază ale distracţiei nocturne.

ATMOSFERĂ EXCLUSIV FEMININĂ Printre cluburile care au găzduit asemenea evenimente s-a aflat şi The Bank, acolo unde organizatorii au anunţat din timp prezenţa trupei de striptease masculin Taboo Boys, al cărei lider este Mihai Mitoşeru. Puţinii domni care s-au aflat la faţa locului au stat ceva mai retraşi, separat de locul distracţiei fetelor, pentru a nu interfera cu spaţiul şi atmosfera exclusiv feminină.

Miezul nopţii a adus pe scenă şi momentul mult aşteptat de amatoarele de distracţie la maximum: stripperii de la Taboo Boys au intrat în forţă, pe scenă şi au declanşat isteria generală cu mişcări provocatoare, iar cele mai... norocoase au fost invitate să danseze alături de aceştia. „A fost o seară minunată, dar şi mult mai aglomerată decât anul trecut, au fost peste 1500 de persoane. Băieţii de la Taboo au susţinut un show până la ora 1.00 şi au plecat apoi la un altul, după care s-au întors şi au petrecut cu fetele până dimineaţă”, a declarat PR-ul clubului The Bank, Alis Tudosa.

SEARA STRIPPERILOR Într-un alt club din oraş, Café del Mar, gradele Celsius au fost... ridicate semnificativ de fetele puse pe distracţie totală, iar petrecerea a fost încinsă de stripperii de la Flamingo Boys. Echipaţi în diverse costume, aceştia au renunţat, treptat, la „textile” şi au „răpit” din public câte o fată „neajutorată”, pentru care au dansat. Stripperii au făcut tot posibilul să le sucească minţile femeilor prin mişcări şi chiar… atingeri.

Show-ul stripperilor a fost presărat cu momente artistice diverse, precum dans, jonglerii sau jocuri cu flăcări, asigurând un spectacol total. După fiecare număr de dans, băieţii au defilat doar în lenjerie intimă printre admiratoare, dornice de poze.

Nu toate domnişoarele prezente au apreciat din plin prezenţa pe scenă a stripperilor la petrecerea de 8 Martie. „Noi am venit să ne distrăm… suntem nouă prietene, toate colege şi am hotărât să ieşim în grup să ne simţim bine doar între noi. Nu am venit special pentru stripperi”, a declarat Anamaria T., studentă la o facultate a unei universităţi constănţene. Alte voci feminine din public au susţinut chiar că nu sunt impresionate de... muşchi şi nu s-au ferit să facă uz de mici „răutăţi” sau remarci privind statura dansatorilor.

A fost o seară ce a rămas, cu siguranţă, o amintire frumoasă pentru multe dintre constănţencele care au ales să se distreze în cluburi. Deşi spaţiile s-au dovedit aproape neîncăpătoare, orice prezenţă masculină cu spirit de observaţie poate cădea de acord asupra modului civilizat în care fetele s-au distrat, fără niciun fel de incidente neplăcute.