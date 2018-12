Constănţeni care rămân fără căldură! RADET debranşează din cauza neplăţii!

A venit frigul şi, din păcate, există constănţeni care vor rămâne fără căldură. Cine sunt aceştia, puteţi verifica în lista de mai jos. „RADET Constanța atenționeză următoarele asociații de proprietari care au fost notificate în data de 03.12.2018, că urmează să li se sisteze furnizarea energiei termice pentru că nu și-au achitat facturile în termenul scadent”, se arată într-o comunicare a RADET Constanţa.

Asociaţiile nominalizate pentru debranşare sunt următoarele:

Asociaţia de Proprietari BLOCURILE 35 si 36, str. Pandurului Nr.9, bl. 35 sc. A,bl. 35 sc. B,bl. 36 sc. A,bl. 36 sc. B

Asociaţia de Proprietari nr 451, bld. 1 Mai Nr.3, bl. H 10 sc. A,bl. H 10 sc. B,bl. H 10 sc. C

Asociaţia de Proprietari nr. 831, ale. Austrului Nr.4, bl. FB 4 sc. A,bl. FB 4 sc. B,bl. FB 4 sc. C,bl. FB 4 sc. D,bl. FB 4 sc. F,bl. FB 4 sc. E

Asociaţia de Proprietari "Mamaia 86", bld. Mamaia Nr.86, bl. BI 3 sc.A

Asociaţia de Proprietari bl. C 2 TOMIS 1, ale. Panselei Nr.8, bl. C 2

Asociaţia de Proprietari Bl. L 20 sc. C, bld. 1 Decembrie 1918 Nr.35, bl. L 20 sc. C REP HEAT ENERGY SEVICES

Asociaţia de Proprietari BLOC ST 8A ZONA STADION, str. Fagetului Nr.142, bl. ST 8 sc. A

Asociaţia de Proprietari nr 196, str. Zmeurei Nr.2, bl. U sc. A,bl. U sc. B,bl. U sc. C,bl. U sc. D,bl. U sc. E,bl. U sc. F

Asociaţia de Proprietari Nr. 582, str. Unirii Nr.32, bl. Unirii

„Pentru a se evita sistarea furnizării energiei termice, solicităm reprezentanților legali ai asociațiilor de proprietari mai sus menționate să procedeze la achitarea datoriei pe care o înregistrează către furnizorul de energie termică. RADET Constanța apreciază efortul asociațiilor de proprietari care îşi achită contravaloarea facturilor în termenul scadent şi le mulțumeşte şi cu această ocazie”, mai arată sursa citată.