Constănţeni lăsaţi 12 ore fără curent electric

Mai mulţi locuitori din cartierul constănţean Kilometrul 5 au rămas ieri fără energie electrică pentru mai bine de 12 ore. Potrivit reprezentanţilor Enel, în zonă a avut loc o lucrare de întreţinere a unui cablu subteran. „Fiind o lucrare în subteran, a necesitat un timp mai lung de intervenţie. S-au făcut săpături, iar toate acestea durează. A fost o lucrare programată în regim de urgenţă, de prevenire a defectării unui cablu electric”, a menţionat unul dintre reprezentanţii companiei de electricitate. De partea cealaltă, oamenii au fost revoltaţi că au stat atâtea ore fără energie electrică. „Astăzi am fost la piaţă, iar când am ajuns acasă, nici nu am putut intra în bloc pentru că nu funcţiona interfonul. Avem mâncare făcută, care se strică în frigider”, a precizat un locuitor de pe strada Mugurului. Totodată, acesta a mai menţionat faptul că sunt afectaţi şi locuitori ai străzilor Pandurului şi