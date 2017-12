Constănţeni răniţi în atacul de la Londra! Premierul Theresa May: „Nu vom ceda în fața terorii“!

„Londra sub teroare” - este titlul utilizat de multe dintre publicaţiile mass-media pentru a descrie cea mai recentă tragedie petrecută în centrul Londrei. Amintim, pe scurt, că atacul a avut loc la începutul după-amiezii de miercuri, când un bărbat având barbă şi îmbrăcat în negru a intrat cu autoturismul în pietonii de pe podul Westminster, iar după aceea a reuşit să înjunghie un poliţist şi a încercat să intre în clădirea Parlamentului, înainte de a fi împuşcat mortal de forţele de securitate.

Theresa May, premierul britanic, a declarat joi că Marea Britanie nu va ceda în fața terorii. Potrivit acesteia, atacul a fost unul asupra oamenilor liberi din întreaga lume. Totodată, aceasta a mulțumit aliaților statului britanic din întreaga lume pentru susținerea acordată, inclusiv președintelui SUA, Donald Trump. ”Nu ne este teamă”, a declarat premierul britanic, în timpul unui discurs care a avut loc în Camera Comunelor. Ea a adăugat că atacul a fost ”un act de terorism ce a încercat să reducă la tăcere democrația”. May a afirmat că a dorit să transmită un ”mesaj simplu, că nu ne este teamă și nu vom renunța la decizia noastră în fața terorismului”. Theresa May a anunțat că atacatorul ”era născut în Marea Britanie și în urmă cu câțiva ani fusese anchetat de MI5 cu privire la preocupări legate de extremism violent”; se presupune că acesta a fost inspirat de terorismul islamist. El ar fi acționat de unul singur și nu există niciun motiv de a crede că mai plănuise și alte atacuri. May a mai spus că acesta ”nu reflecta profilul actual al unei persoane suspectate de serviciul secret de informații”, ci era mai degrabă o persoană ”de mică însemnătate”.

Potrivit lui May, printre cei răniți se află 12 britanici, trei francezi, doi români, patru sud-coreeni, doi greci, un german, un polonez, un irlandez, un chinez, un italian și un american. Trei agenți de poliție au fost de asemenea răniți, doi dintre aceștia aflându-se într-o stare gravă şi un poliţist murind în urma rănilor suferite.

Cine este teroristul?

La închiderea ediţiei, terro-alert.com scria că identitatea celui care a intrat cu maşina într-un grup de pietoni, a înjunghiat şi ucis un poliţist şi a încercat să intre în Parlamentul britanic a fost făcută publică. Numele său este, potrivit „The Independent“, Abu Izzadeen, un individ suficient de cunoscut pentru ca Wikipedia să aibă un articol despre el. Născut sub numele de Trevor Richard Brooks, Izzadeen avea la activ o lungă listă de arestări, unele în legătură cu terorismul islamic. Cu toate acestea, individul a fost eliberat şi a umblat liber pe străzi în ultimii ani. Convertit la islamism în jurul vârstei de 18 ani, a fost arestat de multe ori începând cu 2007, acuzat fiind de incitare la terrorism şi organizări de donaţii în scopuri teroriste, potrivit Yahoo! News. De asemenea, a comentat în mod pozitiv, de mai multe ori, la adresa atacului din 2005 de la Londra, când o bombă într-un autobuz a ucis peste 50 de oameni şi a rănit peste 700, potrivit „The Guardian“. Mai mult decât atât, a declarat public de mai multe ori că speră să moară ca atacator sinucigaş, conform „The Times“. Totodată, a propovăduit public despre beneficiile uciderii poliţiştilor şi politicienilor.

Cum a fost posibil ca un individ certat cu legea și care avea o asemenea “carte de vizită” să se plimbe liber pe străzile Londrei?

Gruparea Stat Islamic revendică atentatul de la Londra

Rețeaua teroristă Stat Islamic a revendicat joi atacul care a avut loc miercuri în apropierea clădirii Parlamentului britanic din Londra, potrivit agenției de știri Amaq, citată de presa internațională. Șapte persoane au fost arestate în legătură cu atacul terorist de la Londra, a declarat Mark Rowley, șeful diviziei pentru combaterea terorismului din cadrul Scotland Yard, care a precizat că poliția a efectuat raiduri la șase adrese din Londra, Birmingham și alte localități, a relatat BBC News. "Încă credem - concluzie susținută în continuare de anchetă - că atacatorul a acţionat de unul singur și a fost inspirat de terorismul internațional", a precizat Rowley. Oficialul britanic a declarat că poliția continuă să efectueze acțiuni în Londra, Birmingham și alte localități. Rowley a mai adăugat că "în acest moment nu avem la dispoziţie informații că ar exista alte amenințări la adresa populației". BBC Newsnight a relatat că există suspiciuni că vehiculul folosit în atentatul de la Londra ar fi fost închirat din Birmingham, însă această informație nu a fost confirmată.

Constănţeni, printre victime

Cei doi români aflaţi între victimele atacului din capitala Marii Britanii sunt Andrei Burnaz și Andreea Cristea, din Constanța, de 32, respectiv 31 de ani, și se aflau la Londra pentru a sărbători aniversarea lui Andrei, au precizat joi surse oficiale. Premierul Sorin Grindeanu a declarat joi, referindu-se la starea româncei rănite în atentatul de la Londra, că "se pare” că "greul a trecut" şi s-a declarat mulţumit de prestaţia diplomaţilor care gestionează criza apărută în urma incidentului. "Din ceea ce mi-a spus domnul ambasador Dan Mihalache, se pare că ce a fost greu azi-noapte în urma intervenției chirurgicale a trecut, dar în continuare se află sub strictă observație. Pericolul nu a trecut, important este să fim și alături de familie, să ajutăm cu ceea ce putem și vreau să vă spun că sunt mulțumit de modul în care ambasada de la Londra a gestionat situația. Sper să o facă până la sfârșit la fel", a spus premierul Grindeanu, înaintea şedinţei comune de guvern România - Republica Moldova. "Sperăm într-un final fericit, în ceea ce înseamnă una dintre victime. Cealaltă, așa cum știți, este în afara oricărui pericol", a mai spus premierul Grindeanu, care a exprimat compasiunea sa şi a Executivului pentru familiile victimelor.

Bilanţul victimelor

Bilanțul victimelor din urma atacului de la Londra a fost revizuit, joi dimineață, în scădere, de la cinci la patru morți, incluzându-l pe atacator, relatează „The Independent“, citându-l pe Mark Rowley, ofiţer pentru combaterea terorismului în cadrul Scotland Yard. El a mai spus că 29 de persoane sunt spitalizate, dintre care 7 se află în stare critică.

Premierul Poloniei consideră că atacul are legătură cu politicile UE privind migrația

Premierul polonez, Beata Szydlo, a declarat că atacul terorist de la Londra are legătură cu politicile UE privind migrația, sugerând că atentatul justifică opoziția Varșoviei față de primirea refugiaților, relatează agenția de știri Reuters. "Aud foarte des în Europa: nu lega politica privind migrația de terorism, însă este imposibil să nu faci această legătură", a declarat joi premierul polonez pentru postul de televiziune N24. La începutul acestei săptămâni, în cursul unei vizite la Varșovia, Dimitris Avramopoulos, comisarul UE pentru Migrație și Afaceri Interne, a cerut statelor europene să ajute țările UE care se confruntă cu problema influxului de refugiați. "Comisarul ar trebui să se concentreze să prevină acte ca cel de ieri de la Londra (...) Polonia nu va ceda șantajului ca cel exprimat de comisar", a adăugat Szydlo.

"Comisarul vine la Varșovia și încearcă să ne spună: trebuie să faceți ce s-a decis la nivelul UE, trebuie să primiți acești imigranți (…) Două zile mai târziu, un alt atac terorist are loc, la Londra", a mai afirmat premierul. Reamintim că guvernul eurosceptic de la Varșovia a refuzat să accepte decizia UE de redistribuire a refugiaților în statele membre.

Atacul de la Londra nu va amâna calendarul privitor la Brexit

Întrebat de un jurnalist dacă activarea articolului 50 al Tratatului de la Lisabona ar putea fi amânată de atacul de miercuri, purtătorul de cuvânt a răspuns: ''Ceea ce a mai spus foarte clar prim-ministrul este că Westminster (Parlamentul) revine astăzi la activitatea sa normală, la fel și restul țării și nu există nicio intenție de amânare''. Reamintim că, la începutul acestei săptămâni, Londra a anunțat că va adresa o scrisoare Uniunii Europene la 29 martie prin intermediul căreia va anunța oficial retragerea Marii Britanii din blocul comunitar. Această scrisoare va porni cronometrul celor doi ani de negocieri între Marea Britanie și Uniunea Europeană, negocieri care ar putea începe în următoarele săptămâni.