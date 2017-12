Constănţeni sclavi pe o plantaţie de portocali din Grecia

Opt constănţeni, care au crezut în promisiunile unui individ care le garanta masă, casă şi 30 de euro pe zi pe o plantaţie de portocali din Grecia, au ajuns la capătul puterilor după ce, timp de trei luni, au fost exploataţi la sînge de patronul elen, iar pentru munca lor au primit bani cît să nu moară de foame. „Costică”, cel care i-a racolat în Constanţa, i-a însoţit pînă pe plantaţia de portocali aflată în apropierea localităţii elene Sparta, unde i-a dat pe mîna unui alt escroc, „Ciprian”, un român stabilit în Grecia şi chitit pe făcut bani din exploatarea conaţionalilor. De la el au aflat constănţenii că trebuie să achite un comision gras şi apoi vor primi restul de bani. „Nici duşmanilor mei nu le doresc aşa ceva. Stăm ca la puşcărie, cu gratii la uşă şi la geamuri. Avem paturi supraetajate şi un godin. Plecăm la muncă dimineaţa, la şapte, şi ne întoarcem la cinci după-amiază. Nu primim nimic de mîncare toată ziua. Nu am mai putut suporta atîta bătaie de joc şi am fugit. Ne este frică acum că grecii au toţi pistoale şi sînt pe urmele noastre”, s-a plîns Adrian Cătălin Pavăl unul dintre constănţenii fugari de pe plantaţie. Cei opt români, şapte bărbaţi şi o femeie, au mers peste cinci km pe jos pînă au ajuns la Sparta, unde au încercat să vorbească cu consulul român dar, spun ei, acesta le-a închis telefonul în nas. Pentru că nu aveau altă alternativă decît să meargă pe jos 300 de km pînă la Atena, constănţenii şi-au sunat disperaţi rudele rămase în ţară. Dar nici aceştia nu au posibilitatea să le dea o mînă de ajutor. În localitatea cpnstănţeană Mereni, Măndica Arseni aşteaptă cu inima strînsă şi ochii plini de lacrimi ca cineva să îi ajute soţul, fiica şi ginerele, plecaţi la muncă în străinătate pentru a strînge banii necesari tratamentului medical pe care ea trebuie să-l urmeze. „Sufăr de astm bronşic şi am patru operaţii pe coloană. Au plecat să mă ajute pe mine ca să mă fac bine şi să cîştige şi ei un ban. Plîng întruna, căci nu ştiu ce se va alege de ei”, a spus Măndica Arseni. Sîmbătă după-amiază, reprezentanţii Ministerului Afacerilor Externe au declarat că secţia consulară a României din Grecia a luat legătura cu cei opt constănţeni. Problema a fost rezolvată tot de rudele din ţară. Familia lui Adrian este din Murfatlar, iar primarul localităţii, Nicolae Crivineanu, s-a oferit să le plătească transportul din Grecia pînă la Constanţa. „Erau disperaţi, nu aveau bani de drum, erau înfometaţi şi obosiţi. M-am gîndit să îi aduc acasă, iar acum sînt în drum spre ţară”, a declarat Crivineanu. După două zile de coşmar, cei opt constănţeni s-au îmbarcat într-un microbuz şi au pornit la drum. Rudelor din ţară nici nu le vine să creadă că a mai rămas puţin timp şi îi vor revedea pe cei dragi. „ Am vorbit cu fiica mea la telefon. Sînt în maşină şi vin spre casă. Au scăpat. Au fost terorizaţi, iar lunile astea i-au terminat pe plantaţia aia”, a spus Măndica Arseni. Calvarul celor opt constănţeni, din Mereni, Topraisar şi Constanţa, a luat sfîrşit şi acum sînt bucuroşi că au scăpat teferi din aventura lor peste hotare. Problema banilor nu va putea fi rezolvată însă pentru că ei au plecat la muncă în străinătate fără contracte.