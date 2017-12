Constănţeni trataţi în străinătate în baza formularului E112

Pentru românii care suferă de afecţiuni grave, pentru care nu pot obţine tratament în ţară (sau îl obţin când deja ar fi prea târziu), salvarea o reprezintă formularul E112, un tipizat care decontează diferite intervenţii medicale de specialitate în unităţile medicale din ţările UE. De la începutul anului şi până în prezent, aproximativ 50 de constănţeni au fost salvaţi cu ajutorul acestui formular. „Din cele 47 de formulare aprobate, 33 sunt iniţiale. Asta înseamnă că vin ca o completare a tratamentului iniţial”, a declarat purtătorul de cuvânt al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Constanţa, Lămâiţa Antochi. Constănţenii asiguraţi care au solicitat ajutor statului pe baza E112 sufereau de boli grave, şansa lor la o nouă viaţă venind doar de peste hotare. Printre ţările unde au fost trataţi se numără Italia, Spania, Austria, Belgia sau Franţa. Nu orice persoană care completează formularul va şi primi tratament în străinătate, selecţia fiind destul de restrictivă. Pacienţii trebuie să completeze o cerere, însoţită de o serie de alte documente, printre care copie după actul de identitate şi o serie de documente medicale, recomandarea medicului etc. Prima condiţie pentru ca cererea să fie aprobată este ca tratamentul de care bolnavul are nevoie să se regăsească printre serviciile medicale prevăzute în pachetul de servicii de bază de care beneficiază asiguraţii din sistemul de asigurări sociale de sănătate din România. De asemenea, acesta trebuie să dovedească faptul că tratamentul de care are nevoie „nu poate fi efectuat în timp util în niciuna din unităţile sanitare din România, luând în considerare starea curentă de sănătate a persoanei solicitante şi evoluţia probabilă a bolii”. Mai mult, în dosarul medical trebuie precizat „în mod explicit şi argumentat” motivul pentru care serviciul medical nu poate fi acordat la timp într-un spital din ţară. Pentru a îndeplini aceste condiţii, pacientul trebuie să arate că a contactat două clinici de specialitate din ţară şi că a fost programat la o dată prea târzie, având ataşat la dosar recomandarea celor doi medici de la clinicile contactate. Anul trecut, au fost depuse şi aprobate 57 de cereri pentru E 112.