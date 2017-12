Constănţenii ar putea mînca prune, caise şi piersici doar din import

Seceta care se face tot mai acut simţită în România a compromis mare parte din culturile agricole din zona de sud şi de sud - est a ţării. Temperaturile ridicate din ultima perioadă par să pîrjolească tot mai mult culturile de grîu şi porumb, aflate în situaţia de a nu mai putea fi salvate nici măcar parţial. Căldura a făcut prăpăd şi în judeţul Constanţa, suprafaţa culturilor calamitate crescînd de la o zi la alta, cu cîteva sute de hectare. Dacă la raportările anterioare, specialiştii Direcţiei Agricole şi pentru Dezvoltare Rurală (DADR) Constanţa vorbeau despre posibilitatea salvării culturilor de toamnă, acum este luată în calcul varianta declarării judeţului drept zonă calamitată. Purtătorul de cuvînt al DADR Constanţa, Stere Economu, susţine că mii de hectare de culturi sînt puse la pămînt din cauza temperaturilor crescute şi a lipsei precipitaţiilor din iarna trecută, cele mai afectate fiind culturile de grîu şi porumb. "Dobrogea a avut mari probleme şi în alţi ani, însă situaţia de acum este cu adevărat dezastruoasă. Dacă nu va ploua cît mai curînd, sînt şanse ca producţia de grîu să fie mult sub ceea ce am obţinut anul trecut, în vreme ce porumbul s-ar putea usca în totalitate. Mai ales că această ultimă cultură a fost atacată, de cînd a răsărit, de către dăunători", a declarat Stere Economu. Statistica specialiştilor din agricultură arată că pagube importante ar putea avea loc pe cele 134.000 de hectare de grîu, 16.000 ha orz, 12.000 ha orzoaică şi 34.000 ha rapiţă. "Am efectuat mai multe vizite în partea de nord a judeţului, la Rîmnicul de Sus, Colilia şi Mihail Kogălniceanu, şi am putut să avem o imagine reală a dezastrului. Sistemele de irigaţii sînt ca şi inexistente, iar dacă înainte puteam acoperi o suprafaţă de 422.000 ha, acum abia mai facem faţă la 57.000 ha. Credem că statul ar trebui să se implice mai mult în acordarea subvenţiilor la energie. Oamenii nu au bani să îşi ude culturile, iar cei care au fonduri şi bunăvoinţă nu au pămînturile într-o zonă cu sistem de irigaţii. Este posibil să declarăm judeţul calamitat", a completat Economu. Mai mult, agricultorii consideră că s-ar putea repeta situaţia de anul trecut, cînd mii de fermieri care nu şi-au permis să folosească îngrăşăminte chimice, au fost despăgubiţi în urma secetei. Pîrjolul a atins şi suprafeţe întinse de pomi fructiferi, lipsa măsurilor putînd să compromită în totalitate producţia din acest an. "Avem peste 3.700 ha de pomi fructiferi, însă nu ne mai putem baza pe producţia de caise, corcoduşe, prune şi piersici. Pomii au înflorit prea devreme, apoi temperaturile au fost foarte scăzute şi uite aşa o să ajungem să mîncăm doar fructe din import. De asemenea, producţia de struguri va fi mult mai mică decît anul trecut", a mai spus Stere Economu.