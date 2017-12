Constănțenii, asigurați că nu vor rămâne fără apă caldă

Cererea de insolvenţă a Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice (RADET) a fost depusă la Tribunalul Bucureşti, iar magistraţii au stabilit ca prim termen data de 5 octombrie 2016. Regia are datorii către Electrocentrale București în valoare de peste 3,9 miliarde lei. Reamintim că primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a precizat că insolvenţa Regiei reprezintă cea mai sigură cale de protejare a bucureştenilor în privinţa furnizării apei calde. Nici constănţenii nu vor fi afectați de intrarea în insolvență a RADET, și asta deoarece cele două regii - cea din Capitală și cea din Constanța - sunt entități complet separate. ”Nu suntem influențați în niciun fel. RADET Constanța nu are absolut nicio legătură cu RADET București, este doar o potrivire de nume. Nici cei care locuiesc în București nu vor fi afectați deoarece insolvența permite operarea în conturi”, a declarat, pentru ”Telegraf”, directorul general al RADET Constanța, Liviu Popa. Potrivit lui, dacă RADET București avea conturile blocate de ELCEN, la Constanța nu se pune problema de așa ceva. ”Noi plătim în avans, Primăria municipiului Constanța a plătit subvenția pe iarna trecută în avans către furnizorii de utilități. La București nu s-a întâmplat lucrul acesta, astfel că cei doi operatori - ELCEN și RADET - au întâmpinat probleme financiare“, a precizat Popa.

”LA CONSTANȚA NU SE PUNE PROBLEMA DE O INTRARE ÎN INSOLVENȚĂ”

În ceea ce privește datoriile istorice uriașe ale Regiei către Electrocentrale Constanța, din cauza cărora conducerea CET amenințase în urmă cu doar două luni că nu va mai livra agent termic, Liviu Popa a spus că dosarele sunt pe rolul instanței. În orice caz, așa cum se anunțase încă din iulie, apa caldă nu va fi oprită. ”Noi, operatorii, am avut întâlniri, am purtat discuții despre ce vom face pentru a funcționa fără sincope. Noi (reprezentanții RADET - n.r.) continuăm să facem plățile la zi, să nu avem întârziere la plata facturilor pe care le emite Electrocentrale Constanța, astfel încât să asigurăm continuitatea și calitatea serviciului. De când Electrocentrale Constanța s-a divizat din cadrul ELCEN București, am reușit să achităm peste valoarea facturilor de energie termică emise”, a adăugat directorul RADET Constanța. El este convins că nu vom discuta prea curând de intrarea în insolvență a Regiei constănțene. ”Nu se pune problema de o intrare în insolvență, din moment ce avem plăți mai mari decât valoarea facturilor emise”, conform lui Popa. După RADET București, ELCEN a depus luni, 26 septembrie, cererea de intrare în insolvență la Tribunalul București, urmând ca instanța să stabilească un prim termen de judecată. Decizia de înaintare a cererii de insolvență a fost luată de Consiliul de Administrație al ELCEN. Hotărârea a fost luată având în vedere situația financiară a Electrocentrale București SA și datoriile înregistrate la furnizorii și distribuitorii de combustibil, servicii și produse, situație generată de neîncasarea contravalorii pentru marfa livrată de la RADET București.

