Constănțenii au luat cu asalt Serviciul de înmatriculări. Vezi de ce!

Timbrul de mediu, fosta taxă de poluare auto, care a stârnit, de-a lungul timpului, numeroase controverse, va dispărea de la 1 februarie. Cu alte cuvinte, începând cu prima zi a lunii viitoare, proprietarii de mașini nu vor mai fi nevoiți să achite această taxă de mediu, fiind eliminată definitiv din legislație. Măsura va fi luată după ce Parlamentul a adoptat o lege, inițiată de președintele PSD, Liviu Dragnea, care prevede anularea a 102 taxe, printre care se numără și timbru de mediu. Până atunci, românii care nu și-au înmatriculat autovehiculele, ori le au înregistrate în Bulgaria și vor să le înmatriculeze în România, se înghesuie să obțină numere provizorii. Este și cazul constănțenilor care au luat cu asalt Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Constanța (SPCRPCIV). „În aceste zile este mai aglomerat ca de obicei, pentru că oamenii doresc să obțină numere provizorii. În acest fel, cetățenii încearcă să mai câștige timp până când timbrul de mediu va fi eliminat“, a declarat șeful SPCRPCIV, comisar șef de Poliție Marian Tudose.

TIMBRUL DE MEDIU SE TRANSFORMĂ?

Amintim că taxa de primă înmatriculare, redenumită ulterior „taxa de poluare auto”, respectiv „timbru de mediu”, introdusă de fostul Guvern Călin Popescu-Tăriceanu, a fost considerată ca fiind una dintre cele mai mari aberații fiscale din ultimii 10 ani. Deși șoferii au atacat această obligație fiscală în instanță, iar judecătorii le-au dat câștig de cauză, mai-marii Statului s-au încăpățânat să mențină taxa, schimbându-i doar forma (adică denumirea și formula de calcul). Deși această taxă va dispărea, mai mulți parlamentari au propus că această să aibă o altă formă. În acest sens, a fost inițiat un proiect legislativ prin care se propune introducerea unui impozit anual pentru mașini. Potrivit economica.net, dacă va ajunge lege, cei care vor înmatricula maşini mai vechi vor fi dezavantajaţi. Proiectul a fost iniţiat la începutul anului trecut de 40 de parlamentari din tot spectrul politic (PSD, PNL, UDMR, ALDE) şi a fost respins de Senat, dar are avizul Consiliului Legislativ, iar Camera Deputaţilor este for decizional. Poiectul prevede ca noua taxă să se plătească în fiecare an, la administraţia locală. În calculul său, se va ţine cont în continuare de emisiile de noxe, dar se va aplica un coefiecient de ajustare, care va creşte progresiv cu vâsta maşinii, timp de 14 ani, după care va rămâne fix, relatează economica.net.