Constănțenii au uitat de cele sfinte și au dat năvală la aghiasmă

În toată țara au avut loc ceremonii speciale de Bobotează, una din cele mai spectaculoase fiind la Constanța, unde sărbătoarea a adunat laolaltă aproape 8.000 de oameni. Pe ploaie și frig, credincioșii s-au urnit din case și s-au adunat la Catedrala Arhiepiscopală ”Sf. Ap. Petru și Pavel” pentru a participa la liturghia oficiată de ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. La fel ca în fiecare an, mai mulți tineri s-au avântat în valurile mării pentru a prinde măcar una din cele 3 cruci aruncate de ÎPS Teodosie. După ce au mers în procesiune spre faleza Cazinoului și au ascultat cu smerenie slujba religioasă, unii constănțeni au uitat de cele sfinte și au năvălit cu toată forța să prindă cât mai multe sticle cu aghiasmă. Jandarmii au încercat zadarnic să țină piept mulțimii însetate de... apa sfântă și nu au reușit să îi liniștească sub nicio formă pe enoriași, decât după ce sticlele s-au terminat. La final mulți au plecat dezamăgiți, cu mâna goală. Boboteaza a fost un bun prilej pentru comercianții ambulanți de a face bani. Ei au fost nelipsiți și în acest an din preajma Catedralei, unde au vândut mănunchiuri de busuioc.

Creștinii au sărbătorit miercuri, 6 ianuarie, Boboteaza - ziua care ne amintește de botezul Mântuitorului în apa Iordanului. În toată țara au avut loc slujbe speciale, apoi oamenii prezenți au primit aghiasmă mare pentru a o duce în casele lor. Sărbătoarea Botezului Domnului a adunat și la Constanța un număr mare de oameni, ceremonia de la malul mării fiind una din cele mai spectaculoase. Pe ploaie și frig, credincioșii s-au urnit din case și s-au adunat la Catedrala Arhiepiscopală ”Sfinții Apostoli Petru și Pavel” pentru a participa la liturghia oficiată de Înaltpreasfințitul (ÎPS) Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. Oamenii s-au bucurat că plouă, pentru că nu au avut de îndurat gerul năpraznic din anii trecuți. ”Vin în fiecare an la slujbă, să iau apă sfințită. Decât să fie ger, mai bine stăm pe ploaie”, a spus o credincioasă. Într-o atmosferă de sărbătoare și smerenie, ierarhul Tomisului a sfințit apa din butoaiele așezate în fața Catedralei. După ce fanfara a cântat imnul României, clerul și credincioșii, dar și carele care purtau apa sfințită, trase de boi, cai și măgăruși au pornit apoi în procesiune spre faleza Cazinoului. Cu toate că ploaia nu a contenit nici măcar o clipă, oamenii au rezistat eroic timp de câteva ore, doar pentru a prinde o sticlă cu aghiasmă. Dacă inițial jandarmii au estimat că peste 10.000 de constănțeni au participat la ceremonia religioasă, numărătoarea finală a arătat că pe faleza Cazinoului s-au aflat între 7.500 și 7.700 de oameni.

S-AU ARUNCAT ÎN APELE MĂRII PENTRU A FI FERIȚI DE NECAZURI La fel ca în fiecare an, la sfârșitul ceremoniei, Arhiepiscopul Tomisului a urcat într-o șalupă și a aruncat în apele mării trei cruci de lemn. Mai mulți tineri cu sănătate de oțel s-au avântat, în costume de neopren, în valurile mării pentru a prinde măcar una din cele 3 cruci. Lupta pentru prinderea crucii a fost una crâncenă, iar norocoși au fost 2 scafandri militari, Ionuț Pârlea și Alexandru Dobrescu și un inginer constructor din Năvodari, Adrian Arhip. „Am mai participat de două ori în anii trecuți, însă e prima dată când câștig. Nu mai avem nimic pe sub costum. Este multă adrenalină și nu mai simți nici frigul. Sper ca această cruce să îmi aducă noroc și sănătate”, a declarat Adrian. Curajoșii au fost premiați de Arhiepiscopie cu iconițe, calendare și o sumă simbolică de bani. Ei vor păstra tot anul iconița purtătoare de noroc, mai ales că se spune că cei care găsesc crucea vor fi feriţi de boli şi necazuri.”Aghiasma cea mare este apa vieții. Și marea și pământul s-au sfințit cu aghiasmă mare, iar sufletele noastre trebuie să se sfințească și ele, să simțim cu toții bucurie. Toate darurile Duhului Sfânt intră în această apă”, a precizat ÎPS Teodosie. Printre oficialitățile locale care au luat parte la eveniment s-a numărat primarul interimar al Constanței, Decebal Făgădău, precum și viceprimarul Costin Răsăuțeanu.

AU PLECAT CU MÂNA GOALĂ... În fața Cazinoului, 150.000 de pet-uri cu apă sfințită au fost așezate într-un suport în forma crucii Sfântului Andrei. După ce au ascultat cu smerenie slujba religioasă, unii constănțeni au uitat de cele sfinte, s-au îmbrâncit, s-au luat la ceartă și au năvălit cu toată forța să prindă cât mai multe sticle cu aghiasmă. Jandarmii au încercat zadarnic să țină piept mulțimii însetate de... apa sfântă și nu au reușit să îi liniștească sub nicio formă pe enoriași, decât după ce sticlele s-au terminat. Oamenii au fost gata - gata să dărâme gardul de protecție. La final mulți au plecat dezamăgiți, cu mâna goală. Asta cu toate că în acest an s-au împărțit cu 20.000 mai multe sticle decât anul trecut. Alții, care recunosc că nu au vrut să asiste la ceremonia de pe faleza Cazinoului din cauza aglomerației, s-au pregătit cu sticle și au așteptat să vină la ei carele ce purtau apa sfințită, pe principalele bulevarde ale municipiului - Mircea cel Bătrân, Mamaia, Tomis, 1 Mai, Ferdinand și I.C. Brătianu. Și e de înțeles de ce, mai ales că la finalul ceremoniei religioase, constănțenii veniți cu mașina care voiau să se întoarcă acasă au pomenit de cele sfinte în gând din cauza traficului de coșmar.

CUM SE IA AGHIASMA MARE

Aghiasma este păstrată tot anul într-un mic vas lângă icoană şi se spune că nu se alterează în timp.Ea se bea de către credincioși pe nemâncate până la odovania Botezului Domnului, care are loc la 14 ianuarie și marchează sfârșitul sărbătorii. Despre aghiasmă unii cred că este bună de leac. De obicei, bătrânii spun că sunt suficiente câteva picături pentru a vindeca deochiul la copii, crizele de nervi, patima alcoolului sau chiar sterilitatea.

BOBOTEAZA ÎN ȚARĂ

În toată țara s-au organizat ceremonii cu prilejul Bobotezei. Peste 2.000 de persoane au participat în Piaţa Avram Iancu din Cluj-Napoca, la slujba oficiată de un sobor de preoţi în frunte cu mitropolitul Clujului, ÎPS Andrei. În Piața Mare din municipiul Sibiu, cei 3.000 de participanți s-au înghesuit să ia apă sfințită, deşi organizatorii le-au explicat că este suficientă pentru toată lumea. De asemenea, la Galaţi, unde s-au adunat peste 1.500 de oameni, a fost aruncată o cruce din lemn în apele reci ale Dunării, ea fiind recuperată de un tânăr care a participat pentru prima dată la acest obicei. Conform tradiției care se păstrează deja de 8 ani, la Medgidia a fost aruncată o cruce în apele Canalului Dunăre - Marea Neagră. Șapte tineri au sărit în apa rece a canalului. Tânărul care a reușit să ajungă la cruce a fost premiat cu 1.000 de lei.

UN PREOT L-A IMPLORAT PE DUMNEZEU SĂ ÎMBUNEZE LACUL SIUTGHIOL

În cartierul constănțean Palazu Mare a avut loc o slujbă specială. Preotul - paroh al bisericii din zonă, părintele George Nadoleanu, a aruncat o cruce în apa lacului Siutghiol, pe care a sfințit-o pentru întâia oară. ”Zona Palazu Mare înconjoară lacul în două părți. Tradiția spune că orice loc care are în preajmă o apă ar trebui să se sfințească. Noi am sfințit apa lacului pentru că acolo au fost multe tragedii, s-au pierdut multe vieți în ea. Am vrut să o binecuvântăm, să nu se mai curme vieți, așa că l-am implorat pe Dumnezeu să îmbuneze natura”, a declarat, pentru ”Telegraf”, părintele Nadoleanu. În apă s-au aruncat 4 scafandri, însă numai unul a reușit să reușit să aducă obiectul prețios la mal.