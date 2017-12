Constănţenii, campioni la colecta fondului de asigurări de sănătate

Judeţul Constanţa poate fi considerat campion la colecta fondului de asigurări sociale de sănătate, în contextul în care, în primele luni ale anului, s-a depăşit colecta faţă de primele luni ale anului trecut, cu aproape 4%. „Este un procent foarte bun. Sîntem mulţumiţi că am reuşit să strîngem, numai pe primele patru luni ale anului, suma de 1.200 miliarde lei vechi. Credem că pe lunile de vară vom reuşi să strîngem cîte 400 de milioane lei vechi pe lună, fapt care ne va aduce un venit important”, a declarat preşedintele/director al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Constanţa, dr. Liviu Mocanu. Aşa se face că şeful CJAS doreşte ca şi fondurile alocate judeţului nostru să fie la fel de mari. „Noi am făcut tot posibiliul să colectăm banii care se cuvin fondului. Sperăm să şi rămînă la noi toţi aceşti bani. Nu cerem nimic în plus”, a declarat dr. Mocanu. Se spera ca, în acest an, colecta totală să fie de peste 4.200 miliarde lei vechi, la care se vor adăuga şi sumele venite prin intermediul programelor naţionale ale Ministerului Sănătăţii.