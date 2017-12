Constănţenii cu dizabilităţi, membri integraţi ai societăţii

Modul în care o societate îi tratează pe cetăţenii care au avut neşansa de a se naşte cu anumite dizabilităţi (fizice sau psihice), pe cei care nu au beneficiat de cel mai bun start în viaţă şi pe cei ajunşi la o vârstă care nu le permite să se mai îngrijească singuri şi nu au pe nimeni care să-i ajute spune foarte multe despre nivelul de civilizaţie al acesteia. A demonstrat-o România în timpul regimului comunist, când persoanele cu dizabilităţi şi copiii rămaşi fără părinţi erau ascunşi de ochii lumii, fiind înghesuiţi în centre mamut, fără să aibă perspectiva unui viitor mai bun. În aceste condiţii, nu este de mirare că, după evenimentele din 1989, presa străină venită în România a scris nenumărate materiale despre condiţiile inumane în care erau ţinuţi copiii şi persoanele adulte cu handicap aflate în „grija” statului, protestând faţă de modul în care autorităţile comuniste au înţeles să-i trateze pe cei loviţi de soartă şi cerând ca serviciile de asistenţă socială româneşti să fie aliniate standardelor europene. La nivelul judeţului Constanţa, în ultimii ani, la iniţiativa Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC), au fost demarate o serie de proiecte care aveau ca scop reabilitarea şi modernizarea centrelor de îngrijire socială şi de plasament. Aşa se face că, în prezent, judeţul nostru a devenit un model pentru restul ţării în ceea ce priveşte condiţiile oferite rezidenţilor din centrele DGASPC.

COFINANŢAT DE CJC Printre proiectele privind îmbunătăţirea condiţiilor de trai ale asistaţilor sociali se numără şi proiectul „Locuinţe protejate destinate persoanelor adulte cu handicap din localităţile Topraisar şi Negru Vodă, judeţul Constanţa”. În cadrul acestuia, ieri, a fost inaugurat, în prezenţa preşedintelui CJC, Nicuşor Constantinescu, a directorului DGASPC, Petre Dinică, şi a candidatului USL la Colegiul 4 pentru Camera Deputaţilor, Radu Babuş, complexul de locuinţe protejate de la Negru Vodă. „Complexul are şase locuinţe protejate, fiecare adăpostind câte şase tineri cu dizabilităţi. Cei 32 de beneficiari ai locuinţelor s-au mutat, deja, în noile lor case. Ansamblul face parte din strategia judeţeană cu privire la integrarea în comunitate a persoanelor cu handicap”, a declarat directorul DGASPC, Petre Dinică. Lucrările au fost demarate în septembrie 2011, costurile realizării celor şase case fiind suportate de CJC (1.232.672 de lei) şi de Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (1.335.395 lei).

SOLARII PENTRU BENEFICIARI Locuinţele protejate oferă tinerilor cu dizabilităţi posibilitatea să ducă o viaţă cât mai aproape de normalitate, beneficiarii învăţând să se autogospodărească şi să devină membri responsabili ai comunităţii din care fac parte. „Îmi place foarte mult aici. Mă bucur că acum am o singură colegă de cameră (casele au trei dormitoare, fiecare cu câte două locuri - n.r.), simt că am locul meu”, a spus unul din beneficiarii locuinţelor din Negru Vodă, Maria Ţăranu, de 21 de ani. Pe viitor, complexul va beneficia şi de solarii. „Beneficiarii acestui complex sunt persoane deosebite, care au potenţial, potenţial pe care trebuie să şi-l dezvolte. Existenţa unui solar le va da posibilitatea să cultive propriile legume, şi chiar să comercializeze o parte din producţie”, a declarat preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu. Vestea că vor putea să cultive legume şi că au ocazia de a-şi câştiga astfel traiul a fost primită foarte bine de rezidenţii complexului. „Este o şansă foarte mare pentru noi să putem arăta că putem munci la fel ca un om care nu are problemele noastre. Simt că sunt de folos celor din jur, şi asta contează foarte mult”, a spus unul din tinerii din ansamblul de locuinţe. Potrivit directorului adjunct din cadrul DGASPC, Ştefan Tudose, în prezent se mai desfăşoară lucrări de modernizare şi reabilitare a clădirilor la două din centrele DGASPC: Centrul de plasament Traian şi Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Techirghiol. După ce constructorul va finaliza lucrările (la începutul anului viitor), toate centrele instituţiei vor fi în deplină concordanţă cu cerinţele europene. Pe 3 decembrie, în fiecare an, la nivel mondial este celebrată Ziua Internaţională a Persoanelor cu Handicap. Această zi a fost adoptată de ONU, în 1992, pentru a combate discriminarea persoanelor cu dizabilităţi.