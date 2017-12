Constănţenii dau mii de euro pe tatuaje de fiţe!

La doar 20 de ani de la Revoluţie, poveştile despre pletoşii care erau tunşi la secţie de miliţieni uimesc tînăra generaţie, căreia părinţii îi permite tot ce le-a fost lor interzis… inclusiv libertatea de a se tatua, înainte de majorat. În momentul de faţă, în Constanţa există numeroase saloane de tatuaje dar, după părerea cunoscătorilor, cei care pot fi consideraţi profesionişti, nu pot fi număraţi decît pe degetele de la o mînă. Majoritatea vin din rîndul rockerilor rebeli din anii ’90, aceiaşi care au înfruntat, deloc uşor, mentalităţile îmbîcsite de interdicţii şi prejudecăţi ale trecutului.

„Primele tatuaje le-am început acum zece ani, mai mult în glumă, în spirit de gaşcă, cu prietenii cu care mă întîlneam în rockotecă. Cînd ne strîngeam, ne tatuam unii pe alţii… nu era niciunul dintre noi profesionist… Practic, mai mult intuiam cum funcţionează sistemul de lucru, baza erau nişte ace şi un motoraş electric. În timp, dintre toţi cei care ne apucaserăm atunci de aşa ceva, am rămas puţini fideli acestei pasiuni”, îşi aminteşte cu nostalgie Filip Sîrbu, patronul unui mic studio de tatuaje din zona complexului „Flămînda”, din Constanţa. Situaţia vechiului punker, care îşi tatua amicii din hobby, s-a schimbat radical, iar în timp, a reuşit să facă o afacere din pasiunea sa din adolescenţă: „Acum am propriul meu studio în Constanţa, iar timp de cîteva luni pe an, lucrez şi într-un studio din Suedia. Aparatura cu care lucrez în prezent ajunge la aproape 5000 euro. Pot să afirm, fără să exagerez, că tatuaje profesioniste am început să fac de aproape şase ani, pentru că, în realitate, acest domeniu nu se detaşează cu mult de rigorile unei intervenţii medicale, prin faptul că nu este permisă nicio greşeală, iar pentru a ajunge la performanţe se impun ani mulţi de practică.

Reporter: Cum erau percepute de societate tatuajele, în anii ’90, şi cum sînt văzute acum?

Filip Sîrbu: Este o diferenţă de mentalitate ca de la cer la pămînt: atunci, tatuajele erau atribuite încă şantieriştilor ori infractorilor. Acum au devenit fiţe şi chiar un lux, pentru că multe persoane pretenţioase, care doresc un model complicat, ce necesită minuţiozitate, sînt dispuse să plătească de la 1000 pînă la 20.000 euro. Complexitatea depinde de modelul ales. Un model simplu poate fi un model tribal, monocromatic, o brăţară de spini de exemplu. Un model complex poate fi reproducerea unui tablou sau al unei teme, „Cina cea de taină”, de exemplu.

Rep.: Cum arată un tatuaj reuşit?

F. S.: Tatuajele au un rol estetic, ele evidenţiază la un individ anumite trăsături fizice sau de personalitate. Un tatuaj bun este caracterizat de mai mulţi factori: originalitatea modelului, complexitatea şi acurateţea cu care este realizat, tuşurile cu care este „bătut” pe corpul unei persoane. Un tatuaj reuşit poate arăta mai bine decît modelul după care este reprodus, iar în opoziţie, un tatuaj prost poate fi observat imediat după ce este realizat: detaliile sînt „şterse” sau grosolane, nefinisate, nu se păstrează proporţiile, diferă radical finitul de ideea sau modelul original.

Rep.: Cît costă un tatuaj?

F. S.: În Constanţa, o lucrare de dimensiunea unui pachet de ţigări, un model simplu, costă sub 100 euro. Dacă este vorba de un portret, unde se impune o muncă de detaliu, poate ajunge la 700 lei, iar în Suedia se lucrează cu 150 euro pe oră. Am fost tentat să îmi deschid un studio în oraşul Malmoo, dar ar fi trebuit să intru în afaceri cu motocicliştii din Hell’s Angels, care sînt nişte tipi… bestiali, ei „stăpînesc” acolo strada. Un mare procent din profit ar fi trebuit să-l împart cu ei, dar mi-ar fi adus mulţi clienţi. După trei ani petrecuţi acolo, mi-a fost dor de Constanţa şi m-am întors. Sînt mulţumit de cum merge afacerea aici.

Rep.: Cine se tatuează?

F. S.: La noi, ca şi în afară, de la muncitori, infractori, pînă la vedete, politicieni, artişti sau persoane care par atît de serioase încît nimănui nu i-ar trece prin cap că ar putea să poarte pe sub cămaşă portretul cîinelui pe care l-a îndrăgit în copilărie. Discutăm azi de o subcultură, de o artă a tatuajelor. Tatuajele, prin esenţa lor, încadrează o persoană în valorile de care este ataşată. În Constanţa, de exemplu, am observat că mulţi sportivi preferă modelele tribale, pentru că le conturează frumos musculatura, le scoate în evidenţă şi personalizează darurile cu care i-a înzestrat natura. Multe VIP-uri care se tatuează, dar nu îşi fac neapărat şi ceva de calitate. De exemplu, Oana Zăvoranu, care are două tatuaje care arată ca un model de pe o pungă de un leu...

Cei mai tineri clienţi sînt doi adolescenţi suedezi, de 16 ani, care au fost aduşi de mama lor, ca să-i tatuez pe toţi... trei. Cel mai vîrstnic client este tot un nordic, de 80 ani, care a vrut să-i tatuez ursuleţul din copilărie, pe care l-a găsit în podul casei părinţilor. Cel mai prost tatuaj pe care l-am văzut era pe un „manelist” recidivist: patru nume de femei, dintre care trei tăiate. Am tatuat interlopi şi în Suedia şi în România. Acolo, de la poliţişti la infractori, toţi sînt pasionaţi de motociclete şi nu se uită la bani. Cînd vin în studio la mine, preferă modele mari, gen Yakuza. La noi, infractorii preferă litere, zodiace, înscrisuri de genul „only God can judge me” (n.r. „Doar Dumnezeu mă poate judeca”, în limba engleză). La un moment dat, unul a uitat formula asta şi m-a rugat să îi tatuez „only judge can judge me” (n.r. „Doar judecătorul mă poate judeca”)...

Rep.: Ce vedete ai tatuat?

F. S.: Chiar pe prietena mea, Andreea Tîrnoveanu, fostă campioană la gimnastică, la paralele, care a adus Constanţei o medalie de bronz în Germania şi mai multe medalii de aur la competiţii naţionale. Modelul ales de ea este Betty Boop, un personaj de desene animate, care sugerează o femeie sexy şi puternică. Acum o lună, l-am avut în studio şi pe Cătălin Zmărăndescu, cel care simbolizează K1 în România. Mi-a cerut să îi tatuez numele soţiei sale, Cătălina Zenovia, pe gît, în semn de devotament pînă la moarte. Mai amintesc de George Gadei, vocalul trupei de rock Travka şi Monica Anghel, căreia i-am făcut un piercing în nas.

Rep.: Un sfat pentru cei care se tatuează?

F. S.: Cei care vor un tatuaj pentru doi sau cinci ani să renunţe la idee! Este o decizie pe viaţă. Să se gîndească bine asupra deciziei, să strîngă nişte bani şi să îşi facă ceva de calitate.