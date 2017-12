Constănţenii de la MT Place, pe youtube

Cea mai tânără trupă de punk ce s-a afirmat pe scena rock din Constanţa, MT Place, şi-a lansat pe youtube primele două melodii înscrise pe recentul său demo. Referitor la tema primei piese, intitulată „Simple Story”, basistul formaţiei, Alex Dobrescu, a declarat: „Este vorba despre povestea de dragoste dintre doi adolescenţi, care din prima clipă în care se văd îşi jură dragoste. La scurt timp, însă, aceştia se ceartă, iar fata îi spune că ar face orice să se împace şi că doar împreună pot merge mai departe”. Despre al doilea cântec, intitulat „Close the door”, instrumentistul a adăugat: „Este vorba despre o adolescentă care s-a săturat de prietenul ei până peste cap şi se desparte de el. Ea este atât de suparată pe el încât nici nu vrea să-l vadă şi îi spune să scrie ce are de reproşat pe o foaie. Îl anunţă că orice ar încerca să facă nu va mai exista o „dată viitoare”, deoarece s-a săturat de minciunile lui. Apoi îi spune odată pentru totdeaună să închidă uşa pe… “dinafară””. MT Place impresionează publicul prin diferenţa plăcută dintre talentul muzical remarcabil şi vârsta tânără a membrilor trupei. Componenţa formaţiei amintite, de rock alternativ şi punk, este formată din gemenele Karina (voce) şi Karla Georgescu (chitară armonie), în vârstă de 16 ani, Alin Ion (chitară solo), Alex Dobrescu (bass), ambii de 17 ani, şi Teodor Scrioşteanu (tobe), „mezinul” trupei, care are doar… 13 ani.