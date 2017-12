Constănţenii de la White Walls, în cursa spre premiile Stufstock 2010!

Trupa constănţeană de metal core White Walls a câştigat cele două preselecţii pentru proiectul Stufstock Newcomers, după ce a concurat cu peste 60 de formaţii din ţară. Cei patru componenţi ai formaţiei, Alexandru-Eduard Dascălu (chitară), Eugen Brudaru (vocal), Şerban-Ionuţ Georgescu (bass) şi Marian Mihăilă (tobe) sunt, astfel, mai aproape de consistentele premii care sunt oferite de organizatori noilor talente ce se vor afirma pe scena festivalului din Vama Veche. Premiul I, în valoare de 10.000 de euro, constă în producţia unui album, premiul al II-lea, de 5.000 de euro, se va concretiza în producţia unui videoclip, iar premiul al III-lea, în valoare de 1.500 de euro, constă într-un kit muzical pentru sala de repetiţii (o staţie de chitară, una de bas şi un set de cinele). Premiul publicului (de popularitate) înseamnă un turneu în cinci oraşe pentru trupa care îl va câştiga, organizat de Capricorn & Capricorn Productions, producătorii Stufstock 2010.

White Walls a câştigat „examenul de live”, la care fuseseră selectate 24 de trupe, ce s-a desfăşurat, săptămâna trecută, la Elephant Pub din capitală. În prima seară, 3 august, newcomerşii au cântat fiecare câte 30 de minute funk, nu jazz, reggae şi fusion, în prezenţa juriului şi a publicului. A doua seară a fost a trupelor de punk alternativ, iar a treia, a celor de indie alternativ. Metal rock-ul a fost prezent pe 5 august, avându-i cap de afiş pe constănţeni. Aceştia au fost susţinuţi de public, fiind deja cunoscuţi de fanii metal-ului din capitală.

Cele trei trupe care vor câştiga etapa finală din Vama Veche vor cânta câte 30 de minute pe scena Rock a festivalului, pe 21 august. Cei 12 finalişti, aleşi în urma concertelor live de săptămâna trecută, sunt: Addiction (Brăila, hard rock), Chester (Bucureşti, emo pop-punk), Cuantune (Bucureşti, nu jazz), The Da Da’s (Bucureşti, alternative pop-punk), East Roots (Bucureşti, reggae), Rava (Iaşi, alternative rock), Robin and the Backstabbers, (Bucureşti, alternative rock), Schlitz (Cluj Napoca, punk rock), Stonebox (Bucureşti, alternative rock), Tiptil (Bucureşti, nu-jazz post punk), Up To Eleven (Bucureşti, alternative rock) şi White Walls (Constanţa, metal core).

Cea de-a VIII-a ediţie a Festivalului Stufstock se va desfăşura între 16 şi 22 august. Concertele se vor derula pe trei scene: Newcomers, Rock şi Fusion - care va reuni mai multe tipuri de muzică (de la jazz şi blues la electro). Alături de evenimentele muzicale, vara aceasta, evenimentul va deveni mai complex şi va susţine şi alte forme de exprimare artistică precum teatrul, filmul, fotografia, literatura… toate sub „umbrela” eco!