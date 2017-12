Constănţenii de la White Walls îşi încep turneul la Braşov

Rockerii constănţeni de la White Walls vor susţine, pe 24 septembrie, un recital la Rockstadt, în Braşov. Concertul va deschide turneul european Mad Man Circus European Tour 2011, în cadrul căruia rockerii vor mai bifa apariţii în Viena, Berlin, Baarlo - Olanda, Subotica - Rusia, pe lângă multe alte oraşe din România.

Eugen Brudaru - voce, Alex-Eduard Dascălu - chitară, Şerban-Ionuţ Georgescu - bass şi Marian Mihăilă - tobe au reuşit să adune în scurta lor carieră de până acum un palmares impresionant printre care se numără şi locul I la The Battle of Rocksin, locul I la Stufstock Newcomers - August 2010, locul al III-lea la Maximum Rock - Suport Pentru Underground, locul I la finala naţională Global Battle of the Bands, locul I la Best Metal Newcomer şi locul al V-lea la finala mondială Global Battle of the Bands - Kuala Lumpur, Malaezia.

Trupa, de o energie debordantă în concertele live, abordează un stil metal progresiv deosebit de apreciat în rândul fanilor. Deşi aflaţi la început de drum, iniţiativa susţinerii unui turneu ce se va desfăşura în cinci ţări din Europa spune multe despre ambiţiile şi determinarea constănţenilor.

Preţul unui bilet la spectacolul din Braşov este de 10 lei, iar alături de White Walls îşi vor face apariţia pe scenă: Searing Blaze, Black Swan şi Code Red