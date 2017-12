Constănţenii de la White Walls, premianţi la Stufstock Newcomers!

După ce au concurat împotriva a peste 60 de formaţii din ţară, cei patru constănţeni din trupa de metal core White Walls au câştigat premiul I al proiectului Stufstock Newcomers. În cifre, componenţii formaţiei, Alexandru-Eduard Dascălu (chitară), Eugen Brudaru (vocal), Şerban-Ionuţ Georgescu (bass) şi Marian Mihăilă (tobe), au câştigat suma de 10.000 de euro, constând în producţia unui album! Premiul al II-lea, de 5.000 de euro, se va concretiza în producţia unui videoclip şi a revenit trupei bucureştene de alternative pop-punk, The Da Da’s. Premiul al III-lea, în valoare de 1.500 de euro, constă într-un kit muzical pentru sala de repetiţii (o staţie de chitară, una de bas şi un set de cinele) şi a fost atribuit formaţiei bucureştene de raggae East Roots. Tot bucureştenii au luat şi Premiul Publicului, care se materializează într-un turneu în cinci oraşe, organizat de organizatorii Sufstockului, Capricorn & Capricorn Productions - trupa de alternative-rock Robin and the Backstabbers -, iar cei de la Tiptil au câştigat un premiu de popularitate tradus printr-un concert organizat în Buzău, de primăria oraşului respectiv.

White Walls a concurat în Vama Veche, săptămâna trecută, împotriva a 12 trupe finaliste, iar după desemnarea câştigătorilor, a concertat sâmbătă după-amiaza, înaintea celor mai tari trupe româneşti de rock care au închis ediţia din acest an a Stufstock-ului. Nu rămâne decât să îi felicităm şi să aşteptăm cu interes ca, la aproape un şi jumătate de la înfiinţare, cei patru constănţeni să lanseze albumul lor de debut, intitulat „Mad Man Circus”.