Constănţenii descoperă baschetul alături de Ghiţă Mureşan

Fostul mare baschetbalist român Gheorghe Mureşan îşi dedică timpul, an de an, în luna august, unui proiect dedicat copiilor. Fostul jucător din NBA de la Washington Bullets şi New Jersey Nets a început în urmă cu cinci ani un proiect denumit “Ghiţă Mureşan Summer Camp Tour“ pentru copii cu vârste între 9-14 ani, în care copiii sunt instruiţi şi îndrumaţi să facă sport. În acest an acţiunea a avut loc în cinci oraşe, la Cluj, Timişoara, Braşov, Bucureşti şi Constanţa. La malul mării au răspuns invitaţiei de a face sport 120 de copii, care, pe parcursul a patru zile, au şansa de a învăţa câteva din tainele baschetului alături de Ghiţă Mureşan. „Am început acum cinci ani acest proiect pentru că am dorit să dau înapoi ceva sportului care m-a ajutat în viaţă. Am dorit ca la această şcoală de vară să participe şi copii instituţionalizaţi şi din fericire s-au alăturat proiectului peste 600 de copii. Baschetul nu are limite, nu contează cât de înalt eşti ci cât de talentat şi cât de mult îţi doreşti să joci. Eu în carieră am evoluat împotriva unui jucător de 1,60 m şi era foarte bun. Copiii au nevoie de sport pentru a avea o educaţie cât mai bună şi pentru a fi bine dezvoltaţi. Sportul nu înseamnă doar să câştigi şi să pierzi. Nu mă regăsesc în aşa ceva ci în ceea ce dezvoltă sportul în general. Sper ca într-o zi să mai ajungă un român în NBA. Îmi doresc mult acest lucru. În NBA evoluează anual 320 de jucători, însă ei sunt printre cei mai buni atleţi din lume. Un antrenor de la o Universitate din SUA spunea că în lume sunt foarte mulţi antrenori, dar puţini cei care ştiu să antreneze. Trebuie să te poţi face înţeles de copil, să simtă că totul trebuie să fie o distracţie, o plăcere când joacă baschet“, a mărturisit Mureşan. Alături de sudanezul Manute Bol, Ghiţă Mureşan, 2,31 m, deţine recordul de cel mai înalt jucător care a evoluat în NBA.