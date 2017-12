Constănţenii, în topul întreruperilor de curent!

Autoritatea Naţională de Reglementare în Energie (ANRE) a dat vineri publicităţii un raport în care este realizat topul întreruperilor de curent din România. Nu constituie o surpriză zona ocupantă a locului întâi, şi anume Dobrogea! Alimentarea cu energie în mediul urban a fost întreruptă timp de 639 de minute în medie pe consumator în anul 2010, potrivit raportului ANRE privind sectorul distribuţiei de energie. Cele mai multe întreruperi au avut loc în zona deservită de Enel Dobrogea, adică 8,49 întreruperi pe an pentru un consumator, iar cele mai puţine au fost în regiunea unde operează Electrica Transilvania Sud, respectiv 3,13 întreruperi pe an. În ceea ce priveşte durata întreruperilor, cele mai lungi pene de curent au fost simţite de clienţii CEZ Oltenia, adică 940 minute pe an pe consumator. Cele mai scurte întreruperi au fost la Electrica Transilvania Sud, adică 373 minute/an/consumator. Faţă de 2009, ANRE a constatat îmbunătăţiri în ceea ce priveşte numărul penelor de curent. Acesta a fost atunci de 6,4 pe consumator, în timp ce durata întreruperilor a fost cu patru minute mai mică decât în 2010. România este împărţită în 8 zone de distribuţie a energiei. Trei dintre cele opt societăţi care gestionează această activitate au rămas în portofoliul statului. Este vorba despre Electrica Transilvania Nord, Electrica Transilvania Sud şi Electrica Muntenia Nord. Celelalte cinci au fost privatizate în perioada 2005-2006. Italienii de la Enel au preluat fostele societăţi Electrica Banat, Dobrogea şi Muntenia Sud, în timp ce nemţii de la E.ON au cumpărat Electrica Moldova, iar cehii de la CEZ au achiziţionat Electrica Oltenia.