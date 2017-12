Constănţenii, invitaţi să meargă gratis la plimbare cu autobuzul etajat

10:46:55 / 20 Iunie 2017

RATC

Foarte util.....e timpul sa se inteleaga ca nu e firma unei familii ci a intregului oras....Noul director trebuie ajutat....calatorii trebuiesc intrebati ce isi doresc...si o sugestie.....sa puna RATC oameni in autobuz, la prima si a doua usa...., citeva echipe....care sa explica ca nu se dau un leu la sofer....sa vinda bilete si eventual sa colecteze sugestii de la calatori....sa faca treaba asta o luna, doua.....trebuie extinsa retaua de chioschiuri de bilete ( automate de bilete cind ? ).....orasul asta merita o firma de transport adevarata....sunt curios ce autobuze noi or sa vina...sper sa fie moderne.....iar primarul sa scoata maxi-taxi din oras.....activitatea lor nu are nici pe departe legatura cu legea...