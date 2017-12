Constănţenii îşi răscumpără certificatele de trezorerie

Constănţenii continuă să îşi răscumpere certificatele de trezorerie, deşi statul a mărit dobânda titlurilor de la 7%, la 10%. Trezorierului-şef al Activităţii de Trezorerie Constanţa, Laurenţiu Mateizer, consideră că dacă oamenii vor solicita răscumpărarea cetificatelor de trezorerie în ritmul de acum, în cel mult doi ani, acestea vor fi lichidate. El a spus că, în luna octombrie 2009, au fost răscumpărate certificate în sumă de 157.600 de lei, în noiembrie, suma a ajuns la 328.600 lei, iar în decembrie, au fost lichidate titluri în valoare de 270.100 de lei. „Oamenii nu mai doresc să îşi păstreze banii în certificate de trezorerie. De la o zi la alta, tot mai mulţi constănţeni solicită răscumpărarea certificatelor. În decembrie 2008 aveam certificate de trezorerie de 24.792.100 lei, iar la această dată, valoarea celor rămase în Trezorerie este de 16.643.300 lei“, a declarat Laurenţiu Mateizer. După ce s-a împrumutat de la populaţie timp de câţiva ani, Ministerul Finanţelor Publice a decis, în 2005, sistarea emisiunilor de certificate de trezorerie adresate românilor. Persoanele care renunţă la titlurile de stat trebuie să ştie că, în ultima perioadă, băncile au început să reducă dobânzile la depozite, în ton cu relaxarea politicii monetare adoptată de Banca Naţională a României. Cele mai mari dobânzi la economiile populaţiei sunt oferite de Millennium Bank, Alpha Bank şi Raiffeisen Bank. Millennium Bank bonifică cu 9,50% pe an, în timp ce Alpha Bank oferă pentru depozitele în moneda naţională constituite pe o perioadă de un an o dobândă de 9,10%. Raiffeisen Bank oferă o dobândă de 9% pe an. În lipsei lichidităţilor de la Fondul Monetar Internaţional, Ministerul Finanţelor Publice (MFP) preferă să se ploconească la bănci pentru ca acestea să stea cât mai confortabil, în loc să reia emisiunea certificatelor de trezorerie pentru populaţie. Chiar ieri, MFP a împrumutat prin vânzarea de certificate de trezorerie cu scadenţa la un an 2,36 miliarde de lei, cu mult peste valoarea programată de un miliard de lei. Randamentul maxim acceptat a fost de 8,89%, iar valoarea totală a cererii de titluri de stat din partea băncilor comerciale s-a ridicat la 6,03 miliarde de lei. Licitaţia organizată ieri a fost prima din acest an pentru vânzarea de certificate cu scadenţa la un an şi a treia pentru titluri de stat. În cadrul celei mai recente licitaţii pentru vânzarea de titluri cu maturitatea de un an, care a avut loc pe 21 decembrie anul trecut, Trezoreria a împrumutat 670 milioane de lei, la un randament mediu de 10%. Următoarea licitaţie este programată pe 21 ianuarie, când Trezoreria vrea să vândă obligaţiuni de stat cu scadenţa la trei ani, de 500 de milioane de lei.