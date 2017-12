Constănţenii mor pe capete în accidentele de muncă

Pentru o ţară care conduce deja în Europa la accidentele mortale pe şosele, România nu stă prea bine nici în ceea ce priveşte decesele la locul de muncă. De ani buni, mii de români mor sau se aleg cu sechele pentru tot restul vieţii în accidente de muncă, însă nimeni nu plăteşte pentru nerespectarea normelor de protecţie. În pofida amenzilor aplicate patronilor dornici de profituri rapide şi care nu dau doi bani pe protecţia salariaţilor la locul de muncă, Inspecţia Muncii prezintă, de la an la an, bilanţuri cutremurătoare. Inspectorul general de stat al Inspecţiei Muncii, Mariana Basuc, a declarat că, din datele înregistrate de instituţie, rezultă că în 2004, România înregistra 2.843 de accidente de muncă, iar în prima jumătate a acestui an au fost semnalate 1.935 de astfel de evenimente. Practic, dacă în 2004 frecvenţa de accidentare era de 0,96 la mie, în 2007 a ajuns la 0,76 la mie, iar în primul trimestru al acestui an, la 0,6 la mie. Cît priveşte situaţia celor accidentaţi, numărul acestora a scăzut de la 5.696 în 2004 la 4.807 în 2007. În primul semestru din 2008, alte 1.935 de persoane au fost implicate în accidente de muncă, iar 104 au murit. Potrivit Inspecţiei Muncii, cele mai multe victime ale accidentelor de muncă lucrau în construcţii de clădiri (9,5%), extracţia de cărbune (6,4 %) sau în fabricarea autovehiculelor (4,4%). În capul listei negre a accidentelor de muncă în 2008 se află judeţele Iaşi, Galaţi şi Constanţa. De asemenea, judeţul nostru nu stă prea bine nici în ceea ce priveşte accidentaţii mortal, căci ocupă locul al patrulea după judeţele Neamţ, Galaţi şi Buzău. Pe de altă parte, statisticile Agenţiei Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă arată că circa 167.000 de lucrători din ţările UE îşi pierd viaţa, în fiecare an, în accidente de muncă, iar alte 159.000 de persoane mor din cauza bolilor profesionale. “Există şapte milioane de accidente de muncă anual în UE, care fac salariaţii să stea acasă peste trei zile în vederea recuperării. La fiecare trei minute şi jumătate moare cineva într-un accident de muncă, iar la fiecare patru secunde şi jumătate un lucrător este implicat într-un accident de muncă care îl ţine acasă mai mult de trei zile”, a declarat reprezentantul Agenţiei Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă, Andrew Smith, la încheierea Săptămînii Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă.