Constănţenii nu vor rămîne fără căldură

Presiunea şi şantajul la care recurg unii pentru a face rost de bani pare să fie principala armă la care se apelează în ultima perioadă pentru reglarea datoriilor. Asemenea şmecherilor de cartier sau recuperatorilor, mai nou, şi societăţile comerciale, fie ele şi de stat, recurg la astfel de metode, ameninţînd în stînga şi în dreapta pentru a-şi recupera fondurile. Este şi cazul societăţii Electrocentrale (ELCEN) Bucureşti, cu filială şi la Constanţa, care, prin constănţeanca director comercial Irina Duica, îi ameninţă pe locuitorii municipiului Constanţa că îi lasă fără căldură la iarnă dacă RADET Constanţa nu achită debitul, către Electrocentrale Constanţa, de 148.000.000 lei, la care se adaugă penalităţi în valoare de 121 milioane lei. Valoarea reprezintă, în fapt, o datorie istorică pe care Regia a acumulat-o pînă la 31 decembrie 2003. În mărime absolută, suma reprezintă contravaloarea unei cantităţi de energie termică de peste un milion de gigacalorii. Pentru a lămuri situaţia, directorul general al RADET, Ilie Rachieru, a declarat că această datorie s-a acumulat în decursul anilor, începînd cu 1998. El a adăugat că datoria către CET Constanţa (sucursala ELCEN) nu poate fi susţinută din ceea ce RADET are de recuperat, dar a explicat faptul că ameninţările celor de la Electrocentrale nu îşi au rostul, deoarece RADET Constanţa s-a angajat să vireze în conturile CET Constanţa cea mai mare parte a sumelor încasate fie de la societăţi, populaţie sau din restanţele financiare pe care Guvernul României le are către RADET Constanţa. “70% din încasările zilnice ale RADET merg către ELCEN. Mai mult ce putem face? Sînt datorii istorice, dar încercăm să achităm eşalonat. Pentru a exemplifica ritmul accelerat al plăţilor pe care le face RADET Constanţa, precizăm că, în 2008, pînă la această dată, RADET a plătit factura curentă către Electrocentrale într-un procent de peste 114% după cum urmează: energie termică facturată către RADET Constanţa - 74.169.157 lei; energie termică plătită de RADET Constanţa - 84.561.486 lei”, a explicat Ilie Rachieru. Mai mult, el a spus că RADET Constanţa, în ultimii ani, a întreprins măsuri de accelerare a încasărilor şi, implicit, a plăţilor către ELCEN, prin contul special tip „Escrow”, care a condus la reducerea datoriei de la un milion de gigacalorii, la circa 850.000 gigacalorii, al cărei preţ a avut un trend ascendent în această perioadă. Rachieru a precizat că RADET Constanţa are de încasat sume importante şi de la bugetul de stat, respectiv suma de 17.451.132 lei, care reprezintă compensarea de 45% a creşterilor net previzionate a preţurilor la energia termică. De asemenea, RADET Constanţa are de încasat de la consumatori suma de 28.845.725 lei din care: 20.442.725 lei de la populaţie şi 8.403.000 lei de la agenţii economici. “Dacă vom primi aceşti bani, îi vom da în totalitate celor de la ELCEN, aşa că nu are rost să vorbim despre debranşări”, a spus Rachieru. Pentru a linişti populaţia, directorul RADET a spus că nu se pune problema întreruperii furnizării energiei termice: “Constănţenii vor avea căldură în apartamente în toată perioada sezonului rece, energia termică fiind furnizată la parametrii tehnici impuşi de condiţiile meteo. Griji trebuie să-şi facă doar restanţierii la achitarea facturilor, împotriva cărora RADET va acţiona în consecinţă”, a adăugat Rachieru. Constănţenii vor plăti şi în sezonul rece 2008 - 2009 acelaşi preţ ca şi în iarna trecută pentru fiecare gigacalorie consumată, respectiv 119 lei/Gcal, inclusiv TVA, datorită faptului că Primăria şi Consiliul Local Municipal Constanţa vor aloca din bugetul local sumele necesare pentru acoperirea diferenţei de tarif.