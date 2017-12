Constănţenii petrec de 1 Iunie

Numeroasele evenimente prilejuite de Ziua Internaţională a Copilului au fost anunţate încă de la începutul acestei săptămâni, care se încheie cu un weekend ofertant din punct de vedere al posibilităţilor de distracţie, dedicate constănţenilor de... toate vârstele. Fie că vor petrece în club sau în aer liber, aceştia întâmpină vara prin concerte, prezentări de modă, reprezentaţii de dans şi petreceri tematice.

CONCERTE PENTRU COPII Astăzi, de 1 Iunie, la Constanţa, vor avea loc mai multe concerte ale unor artişti autohtoni consacraţi, în spaţii publice precum parcuri sau locuri de joacă. Primăria şi Consiliul Local Municipal Constanţa organizează, în această după-amiază, patru concerte cu doi dintre cei mai în vogă artişti ai momentului. Astfel, frumoasa Anna Lesko va cânta, de la ora 16.00, la locul de joacă pentru copii de pe strada Brizei din cartierul Poarta 6, iar de la ora 17.00, pe terenul sportiv din strada Pelicanului, cartierul CET. CRBL le va cânta, şi el, celor mici, în Parcul Primăriei (la statuie), de la ora 18.00, apoi va fi prezent în Parcul Tăbăcărie, la ora 19.00, pentru show-ul programat în „Ţara Piticilor”.

Cea mai iubită trupă de fete din Constanţa, Blaxy Girls, va susţine, astăzi, în jurul orei 11.00, pe scena Palatului Copiilor, un concert special prilejuit de ziua de 1 Iunie, organizat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, în parteneriat cu voluntarii ARKA, intrarea fiind liberă.

Un alt show în aer liber pentru cei mici - şi nu numai - organizat de Camibo Events, are loc, astăzi, în faţa Sălii Sporturilor, după ora 18.00, când vor urca pe scenă câteva fotomodele de la malul mării, pentru o prezentare de modă Bonsay by Atmosphere, iar apoi vor susţine concert Direcţia 5 şi Guess Who.

DISTRACŢII PENTRU ADULŢI Seara de vineri marchează evenimente prin mai multe cluburi din Constanţa şi Mamaia, printre care şi un super-concert al formaţiei Partizan, în clubul Goblin din oraş, după ora 22.00, preţul biletelor fiind de 20 de lei.

După concertele susţinute în faţa celor mici, CRBL le-a pregătit o reprezentaţie, pentru la noapte, în clubul Jezoo din staţiunea Mamaia, şi fanilor săi care au trecut de vârsta copilăriei. Preţul biletelor la eveniment este de 20 de lei.

Crema Summer Club din Mamaia va găzdui, tot în această seară, o petrecere „Gipsy Casual” cu dansatorii Taboo Boys & Taboo Girls, la care fetele au intrare liberă, iar băieţii vor plăti 20 de lei.

Clubul Summer Crush Mamaia găzduieşte, de asemenea, o petrecere la care vor fi invitaţi MC Adi Mihăilă şi DJ Energy K, care vor încinge atmosfera până în zori. Fetele beneficiază de intrare liberă, iar băieţii vor scoate din buzunar suma de 20 de lei, pentru un bilet.