Constănţenii pleacă să lucreze în străinătate

În ciuda disponibilizărilor din ultima perioadă, oamenii nu îşi pierd speranţa şi speră să îşi găsească un loc de muncă în ţară sau, de ce nu, în străinătate. Pentru angajare, constănţenii au nevoie de eliberarea cazierului judiciar. În ultima perioadă, solicitările de eliberare a documentelor au crescut, iar cozile care se formează în special în cursul dimineţii la Biroul de Eliberări a Cazierului Judiciar sunt infernale, chiar dacă programul este până la ora 16.00. „Din analizele efectuate s-a stabilit că, în ultimele două luni, au crescut solicitările pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar. Am efectuat o statistică comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut şi am constatat că s-a înregistrat o creştere cu 10%. Majoritatea persoanelor care solicită eliberarea certificatului de cazier judiciar motivează în principal faptul că au nevoie de aceste certificate pentru angajare, aici sau în străinătate”, a declarat subinsp. Gelu Manolescu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa. Totodată, sunt persoane care doresc eliberarea acestor documente pentru examenul auto. „Nu am putut să îmi eliberez cazierul deoarece este mult prea aglomerat şi prefer să vin de dimineaţă, la prima oră”, a declarat un constănţean. Alte persoane, în schimb, au stat la coadă şi au aşteptat până le-a venit rândul. „Am aşteptat în jur de 30 de minute. Nu este nici foarte mult, dar nici puţin, însă programul nu îmi permite să vin altă dată. Am nevoie urgent de eliberarea cazierului deoarece îmi trebuie pentru angajare în străinătate”, a spus un tânăr. Pentru a evita aglomeraţia şi cozile infernale, cei care doresc eliberarea cazierului se pot prezenta la Biroul de Eliberări a Cazierului Judiciar conform programului: luni, marţi şi joi, între orele 8.30 şi 12.30, 13.30 şi 16.00, miercuri până la ora 18.00, iar vineri se pot elibera caziere până la 12.30.