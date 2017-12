Constănţenii, reticenţi la „lectură urbană”

Proiectul naţional „Lecturi urbane” a ajuns şi la Constanţa. Evenimentul, iniţiat în premieră la malul mării, a trebuit să dovedească faptul că oraşul „citeşte” şi nu este reticent la fenomenul cultural. Din păcate, ineditei provocări la lectură nu i-au răspuns, ieri, decât foarte puţini constănţeni, în special tineri cărora li s-au alăturat redactorii revistei „Tomis”. Aşezaţi pe treptele Teatrului Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski”, ei au oferit comunităţii o lecţie educativă, prin puterea exemplului.

La Constanţa, proiectul „Lecturi urbane” s-a desfăşurat sub egida Primăriei municipiului Constanţa, prin revista de cultură „Tomis” şi a Librăriei Cărtureşti. Redactorii publicaţiei au dedicat prima ediţie a „Lecturilor” memoriei poetului George Vasilievici, care a ales să părăsească lumea pe 10 aprilie. Pentru a marca acest moment, revista „Tomis” a editat un volum dedicat regretatului scriitor constănţean. „Acest eveniment îi este dedicat, în primul rând, lui George Vasilievici, care astăzi (n.r. ieri) ar fi împlinit 32 de ani. Am profitat de proiectul naţional ‚România Citeşte’, am combinat cele două întâmplări şi am ieşit să citim în parcul Teatrului ‚Oleg Danovski’ şi în parcul Tăbăcăriei”, a precizat redactorul-şef al revistei „Tomis”, Bogdan Papacostea.

Volumul reuneşte fotografii care-l surprind pe George Vasilievici la diferite manifestări culturale, creaţii literare care-i poartă semnătura, dar şi gânduri în versuri şi proză pe care prietenii săi, poeţi şi scriitori din toată ţara, i le-au dedicat colegului lor, dincolo de moarte. „Vrem să arătăm că există cărţi şi că oamenii citesc. Lectura se practică, de obicei, în intimitate, departe de ochiul public. Aici facem o demonstraţie că se poate şi altfel”, a precizat Bogdan Papacostea. „Cititul este un mod de a-ţi organiza mintea şi de a înţelege lumea. Suntem în această stare politică şi pentru că nu citim”, a conchis redactorul-şef al revistei „Tomis”.

„Lecturi urbane” este „o poveste” de implicare socială, despre cărţi şi oameni, iniţiată de civika.ro. Obiectivul său principal îl constituie încurajarea lecturii în spaţiile publice, în particular, şi a cititului, în general. Campania care promovează lectura face parte dintr-un amplu demers de „îmblânzire” a spaţiilor publice prin crearea de poveşti.