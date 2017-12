Constănțenii s-au călcat în picioare în cimitire

Cimitirile constănţene au fost pline ochi duminică, 8 mai, de cei care au venit să-şi cinstească rudele decedate. Cu toate că Paştele Blajinilor este sărbătorit luni, 9 mai, oamenii s-au grăbit să ajungă la cimitir cu o zi înainte pentru că lunea este zi de muncă şi, spun ei, nu au timp. Astfel că abia puteai găsi un loc de parcare în fața cimitirelor din Constanța, care s-au dovedit neîncăpătoare pentru sutele de credincioși - rude ale celor trecuți în neființă, dar și oameni nevoiași - bătrâni sau copii, care abia așteptau să primească ceva de pomană. Majoritatea credincioșilor veniți să cinstească memoria celor care nu se mai află printre noi au adus mai multe pachete cu mâncare - mai ales ouă roşii şi cozonac -, pe care au împărțit-o săracilor după slujbele scurte oficiate de preoţi. ”Ne aflăm aici să aprindem lumânări la mormintele celor dragi și să dăm de pomană pentru sufletele lor. Am vopsit din nou ouă roșii și am făcut cozonaci pentru a le aduce la cimitir. Venim în fiecare an duminica, pentru că luni suntem la muncă”, a spus o credincioasă. În fața cimitirului, unde comercianții vindeau flori și lumânări, oamenii s-au înghesuit să cumpere ofrandele, pe care le-au depus apoi pe morminte.

TRADIȚII ȘI OBICEIURI

Potrivit credinţei populare, Blajinii fac parte din cei dintâi oameni de pe Pământ. Trăiesc fără femeile lor și convieţuiesc cu ele numai 30 de zile pe an, în vederea procreării. Blajinii, incapabili de a face rău, s-ar afla dincolo de lumea văzută, pe unde se varsă Apa Sâmbetei, în delta ei, pe Ostroavele Albe. Preocupările Blajinilor sunt postul şi rugăciunile pentru cei vii. Deşi sunt virtuoşi, nu ştiu cum să calculeze data Paștelui. Oamenii le vestesc acestora că a venit Paştele prin intermediul apei, aruncând pe ea coji de ouă roşii. Alteori sunt priviţi ca cei care susţin stâlpii Pământului. Fără Blajini, se spune în popor că lumea s-ar scufunda în haos. În unele versiuni, Blajinii sunt identificaţi cu urmaşii celor care n-au mai reuşit să traverseze marea, atunci când Moise a eliberat poporul evreu din robia egipteană, despărţind apele. Aceştia au rămas pe o insulă foarte aproape de Rai, pe unde trece Apa Sâmbetei. În credinţa populară, Paștele Blajinilor se sărbătorește în lunea după duminica Tomei, la o săptămână după Înviere.