Constănțenii se implică în Ziua de Curățenie Națională

Let’s Do It, Romania! se pregătește de cea de-a 8a zi de Curățenie Națională, eveniment care anul acesta va avea loc pe 18 septembrie, zi în care voluntarii vor strânge deșeurile din natură. Tot pe 18 septembrie, 175 de țări din comunitatea Let’s Do It, World se unesc într-o cauză comună: o lume fără deșeuri. Constănțenii care vor să contribuie la un mediu mai curat, se pot înscrie ca voluntari la adresa https://membership.letsdoitromania.ro/. În municipiul Constanța, voluntarii se vor întâlni sâmbătă 18 septembrie, la ora 10.00, în Parcul Tăbăcăriei, la intrarea în City Park Mall, latura dinspre lacul Tăbăcăriei. Acțiuni de igienizare au loc în tot județul Constanța, până în prezent fiind înscriși peste 200 voluntari. Let’s Do It, Romania! are ca partener principal, ca în fiecare an, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. ”Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor susține aceste inițiative precum Let’s Do It, Romania! care vin în sprijinul protejării mediului înconjurător și a respectării acestuia.

Demersurile de acest fel sunt un pas către o natură mai curată și contribuie la dezvoltarea conștiinței civice a fiecăruia dintre noi. Însă aceste acțiuni trebuie susținute de pachete legislative complexe, care să aducă în prim-plan necesitatea colectării separate și a reciclării. În acest sens, guvernul a adoptat recent, la propunerea MMAP, OUG privind regimul deșeurilor, care reglementează mult mai clar activitățile de colectare separată a deșeurilor și tranziția la economia circulară. Totodată, acest act normativ subliniază importanța colectării separate a deșeurilor reciclabile pe cel puțin patru fracții, plus fracția pentru deșeurile biodegradabile.”, a declarat Barna Tánczos, Ministrul Medului, Apelor și Pădurilor. Pentru a se asigura că acțiunea se desfășoare în condiții de maximă siguranță în contextul pandemiei COVID-19, echipa Let’s Do It, Romania! a discutat cu Ministerul Sănătății, astfel că voluntarii și organizatorii Zilei de Curățenie Națională trebuie să țină cont de următoarele măsuri:

Pe toată durata acțiunii voluntarii vor purta măști de protecție, astfel încât să le acopere nasul și gura;

Voluntarii trebuie să aibă soluții pentru dezinfectarea mâinilor;

Fiecare participant trebuie să păstreze o distanță de cel puțin 1 m față de ceilalți participanți.

Este interzisă organizarea de acțiuni de curățenie în localitățile cu o incidență la 14 zile mai mare de 3/1000 de locuitori.

Este interzisă orgzanizarea de acțiuni de curățenie cu mai mult de 100 de participanți/zona în localitățile cu o incidență la 14 zile mai mică de 3/1000 de locuitori, dar mai mare de 2/1000 de locuitori.

Este interzisă orgzanizarea de acțiuni de curățenie cu mai mult de 500 de participanți/zona în localitățile cu o incidență la 14 zile mai mică de 2/1000 de locuitori.

”Ne bucurăm să ne putem întâlni din nou cu voluntarii Let’s Do It, Romania! și să organizăm Ziua de Curățenie Națională, devenită deja tradiție, zi în care vom contribui cu toții la o țară mai curată. Vă așteptăm să strângem deșeurile din natură și să fim cu toții parte din schimbare, să vă alăturați celor 1.9 milioane de voluntari care au participat până acum la Let’s Do It, Romania!”, a spus Anamaria Hâncu, co-fondator Let’s Do It, Romania!

În continuare, Let’s Do It, Romania! îi invită pe cei care doresc să fie parte din schimbare să fie voluntari digitali, adică să marcheze deșeurile pe care le întâlnesc în natură în aplicația TrashOut. Echipa Let’s Do It, Romania! va trimite sesizări autorităților prin platforma 4B, iar în maximum 30 de zile, acestea revin cu un status în ceea ce privește zonele respective.