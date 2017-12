Constănţenii spun „Jos ACTA!”

„JOS CENZURA” Aprox. 100 de tineri constănţeni s-au strâns, sâmbătă seară, preţ de câteva ore, în faţa Prefecturii Constanţa, pentru a-şi exprima nemulţumirile legate de aderarea României la tratatul ACTA (Anti Counterfeiting Trade Agreement sau Acordul Comercial de Combatere a Contrafacerii). „Jos Cenzura”, „Jos ACTA” sau „Sharing is not stealing” (A copia nu înseamnă a fura) sunt doar o parte dintre mesajele pe care tinerii au vrut să le transmită prefectului, dar şi guvernanţilor aflaţi la Bucureşti. Însă nimeni de la Prefectură nu a ieşit să îi asculte. Doar jandarmii erau cu ochii pe protestatari şi aveau grijă să nu aibă loc incidente nedorite. „Eu îmi doresc ca Internetul să fie liber. Vreau să rămână exact aşa cum am crescut cu el. Nu e în măsură nimeni să ne oprească accesul la informaţie şi să fim cenzuraţi. Noi suntem oameni liberi, sau cel puţin aşa credeam, pentru că avem un drept garantat de Constituţie. Sper că şi pe viitor lumea se va putea bucura de ceea ce ne bucurăm noi azi”, a declarat Răzvan, de 25 de ani, din Constanţa. Acţiuni similare celei de la Constanţa au avut loc, sâmbătă, în sute de oraşe din România şi Europa. Şi la Constanţa, mulţi tineri au purtat binecunoscuta mască Anonymous, cu chipul lui Guy Fawkes din pelicula „V for Vendetta”. Masca reprezintă simbolul neoficial al grupului de hackeri Anonymous, care conduce operaţiuni împotriva ACTA în întreaga Europă.

SITE-URI ÎNCHISE Tinerii constănţeni care au venit la protest au ştiut să-şi susţină foarte bine cauza. „Protestăm pentru că Internetul este pentru oameni, despre oameni. Nimeni nu are dreptul să ne ştirbească libera exprimare. Protestul este singura cale prin care noi putem să ne exprimăm nemulţumirile. Problema este că toate actele referitoare la ACTA s-au semnat cu uşile închise, iar noi nu am avut habar despre ce se întâmpla şi nu am putut să ne împotrivim în niciun fel. Prin aplicarea ACTA am înţeles că vor fi închise multe site-uri şi ni se va lua dreptul de a afla multe lucruri. De exemplu, foarte multe persoane învaţă de pe Wikipedia. Dar şi de pe multe alte site-uri la un click distanţă de noi care ne permit să avem mai multe cunoştinţe”, a declarat Adelina Coman, o tânără de 20 de ani revoltată de semnarea tratatului ACTA.