Constănţenii vor să înveţe să devină agricultori

Reprezentanţii Camerei Agricole Judeţene Constanţa (CAJC) au început luna februarie cu o serie de informări şi două deschideri de cursuri de formare profesională în mai multe localităţi din judeţul nostru. Activităţi de informare despre Măsurile 141 – „Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistenţă” şi 112 – „Instalarea tinerilor fermieri”, dar şi despre subvenţiile pentru anul 2010 şi necesitatea constituirii formelor asociative au avut loc la Târguşor şi Grădina. Iar la Şcoala cu clasele I-IX din Lumina, conducerea CAJC a lansat cursurile de “Lucrător în creşterea animalelor” şi “Lucrător în cultura plantelor”. În cadrul ceremoniei, directorul executiv al CAJC, Paraschiva Mocănaşu, a precizat că aceste cursuri intensive, cu durata de o lună de zile, sunt o etapă necesară pentru accesarea fondurilor europene prin Măsurile 141 şi 112, printre singurele modalităţi de finanţare ale fermierilor români. “Relaţia dintre agricultori şi bănci nu este foarte bună, deci fondurile europene reprezintă, în principiu, unica variantă de finanţare a activităţii din domeniu. De aceea am decis să venim în ajutorul vostru cu aceste cursuri şi vă vom sprijini şi în administrarea PFA-urilor pe care va trebui să le înfiinţaţi pentru a rula bani europeni”, a declarat Paraschiva Mocănaşu.

• TINERII VOR SĂ FACĂ AGRICULTURĂ • Sala de clasă de la Lumina s-a umplut de cursanţii veniţi din tot judeţul, majoritatea fiind tineri. “Eu sunt din Constanţa. Am un teren la Valu lui Traian şi vreau să mă apuc de agricultură. Am venit aici pentru cursul de crescător de animale, urmând să înfiinţez o Întreprindere individuală. Am 19 ani şi sper să pot accesa fonduri europene, care mă pot ajuta să pun pe picioare afacerea”, a spus Nicolae Măndilă.