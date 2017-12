După ce a fost condamnat la un an de închisoare cu executare pentru agresarea unor jurnalişti, Constantin Dărac, de 42 de ani, din Adamclisi, a obţinut achitarea pentru braconaj la fondul cinegetic. Judecătoria Medgidia a concluzionat că bărbatul nu a comis fapta şi l-a absolvit de orice vină, însă l-a condamnat la şase luni de închisoare pentru infracţiunea de transport vânat sau găsit împuşcat ori tranşat în teren. Complicele său, Ionuţ Daniel Păun, a fost şi el achitat pentru cele două infracţiuni, însă a fost condamnat la trei luni de închisoare cu suspendare pentru nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor. Sentinţa nu este definitivă. Potrivit actului de inculpare, Constantin Dărac este acuzat că, în decembrie 2009, a fost prins în timp ce vindea carne de cerb şi de iepure direct din portbagajul maşinii sale. Ulterior, în luna februarie 2010, Dărac a fost prins în flagrant, în oraşul Constanţa, într-un autoturism marca Suzuki, în timp ce încerca să vândă carne de porc mistreţ. Conform anchetatorilor, Dărac a declarat că a găsit cei trei porci mistreţi pe câmp. A doua zi, poliţiştii au găsit abandonată pe câmp, în zona numită Valea Teilor, maşina la bordul căreia Dărac se deplasa la braconat, un Cherokee neînmatriculat. Procurorii spun că maşina avea montat un far direct la baterie, folosit pentru identificarea vânatului pe timp de noapte. Jeep-ul era pregătit pentru off road, cu blindaje faţă/spate, suspensii supraîntărite, motor extrem de puternic. Procurorii au stabilit că Dărac a fost ajutat la braconaj de Păun, care ar fi împuşcat animalele cu o armă pentru care nu avea autotizaţie de deţinere.