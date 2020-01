Constantin Gache, antrenor-coordonator la Centrul de copii și juniori de la CS Victoria Cumpăna

Marţi, la Cumpăna, într-o conferinţă de presă organizată la Complexul Sportiv „Centenar” din Cumpăna, Constantin Gache, fostul jucător şi antrenor de la FC Farul Constanţa a fost prezentat în funcţia de antrenor-coordonator la Centrul de copii și juniori de la CS Victoria Cumpăna.

„Principalul motiv pentru care am acceptat această propunere este ceea ce ați realizat aici. Nu mi-a venit să cred când am venit la inaugurare și am văzut această bază sportivă, așa cum nu există nici în Constanța. Vreau să remarc că sportul educă oamenii și asta îmi doresc să fac și eu, să cresc oameni adevărați. Dacă vom reuși să facem și performanță, cu atât mai bine. Îmi plac copiii, știu că este destul de greu să lucrezi la acest nivel, mai ales că am antrenat la seniori, dar va fi o mare plăcere. Îmi amintesc că, în perioada 1981-1983, pe vremea când încă jucam, am avut și grupă de juniori la FC Farul”, a declarat Constantin Gache, care a semnat contractul chiar în cadrul conferinței de presă.

„S-au făcut investiții extraordinare în infrastructură, avem cea mai frumoasă bază sportivă din județ, după Viitorul. Aceasta a fost strategia pe termen lung, să asigurăm mai întâi baza materială. Apoi, să ne creștem copiii din Cumpăna și punem accent la nivel juvenil, unde avem peste o sută de sportivi legitimați la cinci grupe de copii și juniori. La seniori, suntem pe locul 5 în Liga a IV-a, dar diferența este mică față de primul loc și, dacă se va întâmpla să câștigăm seria, vom găsi sponsori”, a spus directorul executiv al clubului din Cumpăna, fostul portar al Farului, Ion Răuță.

„Sunt aici în postura de președinte voluntar, iar pentru mine este o zi extraordinară. Așa cum spune Gică Hagi în dese rânduri, să fim dobrogeni, să fim români, să fim patrioți” - Elena Frîncu, președinte de onoare al CS Victoria Cumpăna.

Constantin Gache va colabora la Cumpăna cu alţi doi foşti jucători de la Farul, Cristian Mustacă şi Vasilică Cristocea.

„Constantin Gache este unul dintre mentorii mei. Am fost colegi la Unirea Slobozia, apoi m-a antrenat la FC Farul. Cred că împreună vom face lucruri frumoase la Cumpăna, mai ales că avem și această bază sportivă extraordinară” - Cristian Mustacă.

„Îl cunosc foarte bine pe domnul Gache. Venirea sa nu poate fi decât un lucru bun. Nu am avut ocazia să-l am ca antrenor, doar am jucat împotriva echipelor pe care le pregătea” - Vasilică Cristocea.

Primarul comunei Cumpăna, Mariana Gâju, a declarat: „Avem 1.369 de elevi și peste 3.800 de tineri până în 35 de ani în comună și meritau această bază sportivă. Dar aici nu este vorba despre mine, ci despre echipa din administrația publică de la Cumpăna, despre locuitorii care au crezut în proiectele mele, despre părinții cărora le mulțumesc că și-au adus copii la sport. Și vreau să spun că această bază sportivă este pentru copiii din Cumpăna. Cei din alte orașe care își doresc să vină aici și să se antreneze își plătesc singuri tot”.